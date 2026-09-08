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Coca-Cola HBC Srbija i Bambi predstavili su Izveštaj o održivom poslovanju za 2025. godinu, koji pokazuje nastavak napretka u oblastima koje predstavljaju prioritete održivosti Coca-Cola HBC Grupe. Kroz lokalne inicijative usklađene sa strategijom održivosti Grupe, obe kompanije doprinele su ostvarivanju ciljeva programa Mission 2025, istovremeno stvarajući pozitivan uticaj za kupce, partnere, zaposlene i lokalne zajednice.

Bambi je deo Coca-Cola HBC Grupe od 2019. godine. Coca-Cola HBC Srbija i Bambi zajedno sprovode zajedničku agendu održivog poslovanja, usklađenu sa obavezama i prioritetima Coca-Cola HBC Grupe u ovoj oblasti. Tokom 2025. godine, Coca-Cola HBC Srbija i Bambi ostvarili su napredak u nekoliko ključnih oblasti – od smanjenja direktnih emisija i unapređenja efikasnosti korišćenja vode, preko razvoja održivijih rešenja za ambalažu, do jačanja angažovanosti zaposlenih i podrške lokalnim zajednicama.

Foto: Bogdan Kalušević

Među najvažnijim rezultatima izdvajaju se: Klima

Do kraja 2025. godine, Coca-Cola HBC Srbija smanjila je emisije CO₂ iz Scope 1 i Scope 2 za više od 75% u odnosu na baznu 2019. godinu, dok je Bambi u istom periodu ostvario smanjenje od gotovo 55%. Tokom 2025. godine, Coca-Cola HBC Srbija investirala je 35,2 miliona evra u razvoj poslovanja, proizvodne kapacitete i unapređenje operacija, podržavajući dalji napredak ka lancu vrednosti sa nižim emisijama. Voda Odgovorno upravljanje vodnim resursima ostaje jedan od ključnih prioriteta kompanija Coca-Cola HBC Srbija i Bambi. U periodu od 2007. do 2025. godine, Coca-Cola HBC Srbija smanjila je potrošnju vode po litru proizvedenog napitka za 55%, dok je Bambi do kraja 2025. smanjio ukupnu potrošnju vode za gotovo 49% u odnosu na 2019. godinu.









Ambalaža Kroz inicijative usmerene na smanjenje mase ambalaže, Coca-Cola HBC Srbija smanjila je masu PET boce od jednog litra sa 37 na 32 grama i optimizovala upotrebu ambalažnih materijala, čime su emisije CO₂ smanjene za procenjenih 514 tona godišnje. Kroz projekat „Fabrika nula otpada“ (Zero Waste to Landfill), sva tri proizvodna pogona Coca-Cola HBC Srbija do kraja prošle godine ostvarila su cilj nultog odlaganja otpada na deponije. Fabrika kompanije Bambi u Požarevcu, u kojoj se gotovo 100% otpada zbrinjava na održiv način, takođe je na putu da ostvari ovaj ambiciozni cilj.

Portfolio i izbor za potrošače Coca-Cola HBC Srbija nastavila je da razvija svoj 24/7 portfolio, odgovarajući na različite potrebe potrošača i prilike za konzumaciju. Tokom prošle godine lansirano je 14 novih ukusa i 43 nova formata pakovanja, uz snažan fokus na proizvode sa manje šećera ili bez šećera. Među novitetima su Coca-Cola Lime, Fanta Grape, Schweppes Purple, Powerade Mountain Blast Zero i Monster Zero Sugar, kao i inovacije u kategorijama energetskih i funkcionalnih napitaka i gotovih napitaka spremnih za konzumaciju. Ljudi i zajednice Kao deo kontinuirane podrške lokalnim zajednicama, Coca-Cola HBC Srbija i Bambi izdvojili su više od 200.000 evra, više od 225.000 litara napitaka i 42 tone proizvoda kroz donacije, sponzorstva i inicijative namenjene zajednici.

Angažovanje zaposlenih prevazišlo je okvire radnog mesta – više od 260 zaposlenih učestvovalo je u volonterskim i mentorskim programima, doprinoseći inicijativama u zajednici sa više od 5.400 sati svog vremena. Podrška zaposlenima i njihovom profesionalnom razvoju ostala je jedan od prioriteta, a 93% zaposlenih izjavilo je da je ponosno što radi u kompanijama Coca-Cola HBC Srbija i Bambi. „Napredak koji smo ostvarili tokom 2025. godine pokazuje da možemo da nastavimo da razvijamo poslovanje, istovremeno smanjujući emisije, odgovorno upravljajući resursima i stvarajući vrednost za naše partnere i zajednicu. Ovakvi rezultati mogući su samo zahvaljujući posvećenosti naših zaposlenih i snažnim partnerstvima sa kupcima, dobavljačima, nevladinim organizacijama i institucijama. Zajedno doprinosimo izgradnji održivije i otpornije budućnosti“, izjavio je Saša Marković, generalni direktor Coca-Cola HBC Srbija.

Foto: Bogdan Kalušević









Prekretnica za Bambi Za kompaniju Bambi, 2025. bila je godina važnih prekretnica – uz značajna ulaganja u proizvodne kapacitete, uspešan povratak Plazme na tržište i postavljanje temelja za novu fazu rasta. Kompanija je istovremeno zabeležila rekordno nisku stopu fluktuacije zaposlenih od oko 3%, potvrđujući svoju posvećenost stvaranju stabilnog i podsticajnog radnog okruženja. Nova pakovanja Plazme od 400 g i 800 g postala su jedna od najuspešnijih lansiranja u kategoriji, dok je do kraja godine Plazma ponovo zauzela vodeću poziciju u kategoriji tvrdog keksa.

„2025. bila je prelomna godina za Bambi. Nakon obnove proizvodnje i povratka Plazme na tržište, ponovo smo zauzeli vodeću poziciju u kategoriji, istovremeno nastavljajući da investiramo u budućnost poslovanja. Posebno sam ponosan na to što se naš napredak u oblasti održivosti dodatno ubrzao uporedo sa ovom transformacijom, potvrđujući da rast i odgovorno poslovanje idu ruku pod ruku. Ništa od ovoga ne bi bilo moguće bez posvećenosti naših zaposlenih i poverenja naših potrošača i partnera“, izjavio je Dragan Stajković, generalni direktor kompanije Bambi.

Foto: Bogdan Kalušević

Od 2026. godine: Mission Refresh – obnovljene obaveze u oblasti održivosti

Od 2026. godine, Coca-Cola HBC Grupa fokusiraće se na Mission Refresh, obnovljeni set obaveza i merljivih ciljeva u oblasti održivosti, zasnovan na rezultatima i iskustvima programa Mission 2025. Naredna faza puta Coca-Cola HBC Grupe ka održivijem poslovanju fokusirana je na četiri ključne oblasti: klimu, vodu, biodiverzitet i zajednice, sa ciljem stvaranja pozitivnog uticaja tamo gde poslovanje može da napravi najveću razliku. Napredak koji su Coca-Cola HBC Srbija i Bambi ostvarili tokom 2025. godine predstavlja snažnu osnovu za budućnost. Obe kompanije nastaviće napredak na ostvarenim rezultatima kroz lokalne inicijative koje doprinose obnovljenim obavezama Grupe u oblasti održivosti i istovremeno stvaraju pozitivan uticaj za zaposlene, kupce, partnere i zajednice. Korporativno upravljanje i izveštavanje Izveštaj o održivom poslovanju za 2025. godinu pripremljen je u skladu sa standardima Global Reporting Initiative (GRI) i zahtevima Globalnog dogovora Ujedinjenih nacija (UN Global Compact) koji se odnose na izveštavanje o napretku.