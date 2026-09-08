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U prisustvu predsednika Srbije Aleksandra Vučića i predsednika Uzbekistana Šavkata Mirzijojeva, ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović potpisala je značajan Memorandum o saradnji u oblasti obnovljivih izvora energije i zelenih tehnologija. Kako je ministarka istakla na svom Instagram nalogu, ovaj dokument širom otvara vrata za zajedničke investicije, razmenu znanja i primenu inovativnih rešenja, čime Srbija potvrđuje svoju opredeljenost ka izgradnji čvrstih međunarodnih partnerstava.

- Srbija i Uzbekistan jačaju saradnju u oblasti energetike.

Danas smo, u prisustvu predsednik Republike Srbije Aleksandra Vučića i predsednika Republike Uzbekistan Šavkata Mirziјojeva, potpisali Memorandum o saradnji u oblasti obnovljivih izvora energije i zelenih tehnologija.

Memorandum otvara prostor za zajedničke projekte, investicije, razmenu znanja i razvoj inovativnih rešenja u oblastima obnovljivih izvora energije, energetske efikasnosti, skladištenja energije i mrežnih tehnologija.

Nastavljamo da gradimo partnerstva koja doprinose sigurnijoj, čistijoj i održivijoj energetici - napisala je ministarka.