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Ministarka je danas u Privrednoj komori Srbije otvorila konferenciju u organizaciji WMG pod nazivom "Energija kao oslonac rasta".

- Uprkos brojnim izazovima, očuvali smo sigurnost snabdevanja i nastavljamo da gradimo otporniji i moderniji energetski sistem koji će nastaviti da bude spreman da odgovori na sve izazove, rizike i šokove.

Planom "Srbija 2035“ predviđeno je 14,4 milijarde evra ulaganja u energetiku, uz razvoj novih proizvodnih kapaciteta, mreže, skladišta energije i diversifikaciju snabdevanja.

Među najvažnijim projektima su RHE Bistrica, RHE Đerdap 3, gasna elektrana u Nišu, kao i nove gasne interkonekcije sa Severnom Makedonijom i Rumunijom.

Istovremeno, razmatramo i razvoj nuklearne energije kao stabilnog i niskougljeničnog izvora električne energije.

Naš cilj je jasan – siguran, stabilan i moderniji energetski sistem koji će biti oslonac daljem ekonomskom razvoju Srbije.

O merljivim i proverljivim rezultatima koje smo postigli u prethodne cetiri godine, kao i planovima za budući razvoj govorila sam na konferenciji "Energija kao oslonac rasta" u PKS - napisala je na svom Instagram profilu Dubravka Đedović Handanović.