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Punjenje električnog automobila trebalo bi da bude jednostavan proces, ali jedan vozač Kije EV9 iz Kanade doživeo je pravi šok kada je video iznos računa.

Za punjenje tokom kojeg je njegov automobil preuzeo svega 4,91 kWh električne energije naplaćeno mu je čak 22.000 kanadskih dolara, odnosno oko 14.500 evra. Kako piše HAK Revija, neverovatan slučaj dogodio se na Hypercharge stanici za punjenje u maju 2025. godine, prenosi Autoevolution. Vozač je svoju Kiju EV9 priključio na brzi punjač i, po svemu sudeći, odradio sasvim uobičajeno punjenje. Automobil je na stanici proveo tek oko pola sata.

Problem je nastao zbog tehničkog kvara na samoj stanici za punjenje. Tokom punjenja izgubila je bežičnu vezu sa glavnim serverom operatera, zbog čega sistem nije pravilno zabeležio da je automobil isključen. Umesto da se sesija punjenja automatski završi, sistem je nastavio da evidentira da je Kia i dalje priključena na punjač. Posledično, nije se obračunavala samo stvarno preuzeta električna energija, već je sistem nastavio da dodaje fiksnu naknadu po satu.

A greška nije otkrivena nekoliko sati ili dana. Pogrešna sesija punjenja ostala je aktivna više od 460 dana. Tek 25. avgusta 2026. sistem je konačno registrovao da Kia više nije priključena na punjač, čime je zaustavljena i neverovatna naplata. U stvarnosti je automobil na punjaču proveo samo oko pola sata i preuzeo 4,91 kWh električne energije.

Vlasnik je nakon svega podneo zvaničnu žalbu operateru stanice za punjenje. Kompanija je u međuvremenu prekinula spornu sesiju punjenja u sopstvenom sistemu upravljanja kako bi zaustavila dalje gomilanje troškova. Ostaje pitanje kako je moguće da sistem više od godinu dana nije prepoznao da vozilo odavno nije spojeno na punjač.