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Građani i privrednici zbog toga ubuduće neće morati da dostavljaju dokaz o izvršenoj uplati, već će država podatke o uplati proveravati po službenoj dužnosti.

Ovo je prvi korak u reformi parafiskala i optimizaciji naplate neporeskih prihoda za koju se NALED zalaže više od 15 godina, a koju je Ministarstvo finansija pokrenulo prošle godine, navode iz NALED-a.

Republički, pokrajinski i lokalni organi imaju rok do 16. septembra da se registruju na portalu eUprava i sistemu ePlati i omoguće svojim službenicima uvid u izvršene uplate navela je programska direktorka NALED-a Jelena Bojović.

Sistem ePlati

- Da bi novi sistem zaista radio "od početka do kraja" organi treba što pre, a najkasnije do kraja oktobra, da unesu i popišu sve svoje takse i naknade u evidenciju, a potom povežu te takse sa odgovarajućim postupcima u Registru administrativnih postupaka. Taj korak je ključan, kako bi Kancelarija za IT i elektronsku upravu, preko sistema ePlati omogućila svim građanima i privredi da jednostvanim klikom, odaberu postupak, a na taj način sistem im obračunava i omogućava da plate ma koju taksu elektronskim putem - rekla je Bojovićeva.

U Jedinstvenu evidenciju neporeskih prihoda do sada je uneto više od 5.200 pojedinačnih taksi i naknada na državnom i lokalnom nivou, a svoje namete u okviru 383 propisa popisala je ili započela da popisuje 93 od 145 lokalnih samouprava i 44 republička organa.

Organima koji ne budu završili popis tokom septembra biće dostupne dodatne obuke i podrška za ubrzanje unosa podataka u Jedinstvenu evidenciju sa ciljem da se kompletna i ažurna evidencija poveže sa oko 8.000 postupaka iz Registra administrativnih postupaka, dok bi više od 9.000 organa trebalo da dobije uvid u izvršene uplate.

Građani i privreda već mogu da plaćaju takse i naknade za usluge Ministarstva unutrašnjih poslova preko sistema ePlati i putem opcije "Opšta uplatnica", a po završetku druge faze reforme elektronsko plaćanje će biti omogućeno za postupke svih organa.

Nakon izbora konkretnog postupka, sistem će automatski prikazati koje takse i naknade treba platiti, kome se uplaćuju i u kom iznosu, dok će podaci za uplatu biti unapred popunjeni, navodi se u saopštenju.

Manje odlazaka na šaltere

- Ova promena će se najdirektnije osetiti u svakodnevnom kontaktu građana i privrede sa državom. Manje papira, manje odlazaka na šaltere i manje prostora za grešku, a više sigurnosti da je uplata pravilno evidentirana - rekla je Bojovićeva.

Ona je dodala da je za privredu posebno važno to što će troškovi i obaveze biti transparentniji i predvidiviji, navodeći da je cilj reforme parafiskala najpre transparentnost i predvidivost, zatim administrativno rasterećenje, a konačno ukidanje duplih ili previsokih nameta.

Digitalizacija bi trebalo da smanji i prostor za greške i zloupotrebe koje su moguće kada se kao dokaz koristi papirna uplatnica, poput višestrukog korišćenja iste uplatnice ili naknadnog menjanja podataka na već overenom dokazu o uplati.

Reformu sistema neporeskih prihoda sprovode Ministarstvo finansija, Kancelarija za IT i elektronsku upravu, Republički sekretarijat za javne politike i Uprava za trezor, uz podršku NALED-a.

Reforma je jedna od mera Reformske agende Republike Srbije u okviru Plana rasta Evropske unije za Zapadni Balkan, a njen cilj je uspostavljanje jedinstvenog sistema za upravljanje neporeskim prihodima na republičkom i lokalnom nivou.