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Elektronski registri, portali, E-sanduče, državni klaud, otvoreni podaci i razmena informacija između državnih institucija detaljno su uređeni Zakonom o elektronskoj upravi, čije je izmene i dopune usvojila Narodna skupština Srbije.

Jedna od najvažnijih novina odnosi se na bezbednu razmenu podataka, kao i na da će institucije podatke iz svojih registara razmenjivati preko jedinstvene informaciono-komunikacione mreže i servisne magistrale organa, u strukturiranoj digitalnoj formi.

Pristup i razmena podataka detaljno će se pratiti, ko ih, kada i u koju svrhu koristi, a informacije o tome čuvaće se godinu dana, dok će se podaci o pristupu elektronskim dokumentima čuvati 10 godina.

Sva pošta u E-sandučetu

Institucije će morati svoje registre da vode u elektronskom obliku i da po službenoj dužnosti preuzimaju i ažuriraju podatke iz drugih državnih registara. To se odnosi na podatke o građanima, firmama, udruženjima, nepokretnostima i adresama.

Razmena podataka obavljaće se preko servisne magistrale, uz identifikaciju pomoću JMBG, broja lične karte, matičnog broja firme i PIB. Organ koji poseduje tražene podatke moraće da ih drugom organu dostavi odmah, a najkasnije u roku od tri radna dana.

Usluge portala E-uprava građani i firme moći će da koriste nakon registracije, posle čega se korisniku dodeljuje E-sanduče, koje postaje osnovno mesto za dostavljanje elektronskih dokumenata iz elektronske uprave. Uverenja, odluke, rešenja i drugi akti dostavljaće se elektronskim putem, osim kada poseban propis predviđa drugačije. Građanin ipak može zatražiti papirni, overeni primerak, ali tada sam snosi troškove dostave.

Više otvorenih podataka i manje papira

Novina je i da će građani i kompanije moći da zatraže podatke, a kada je tehnički moguće, oni će biti dostavljani u mašinski čitljivom i otvorenom formatu, zajedno s metapodacima. Podaci o ličnosti pre ponovne upotrebe moraće da budu anonimizovani. Za određene podatke zahtev može biti i odbijen.

ČINJENICE - E-sanduče postaje centralno mesto za dostavu dokumenata - rešenja, odluka, uverenja i drugih akata državnih organa

- Manje papira, više elektronskih dokumenata - državni organi će svoje akte izrađivati u elektronskom obliku.

- Elektronski podnesci postaju obavezni za sve institucije

- Jednom dati podatak država bi trebalo da koristi ponovo

- Brža razmena podataka između institucija

- Stroža kontrola pristupa podacima - beležiće se ko je pristupao podacima, a evidencija će se čuvati 10 godina

- Softverska rešenja državnih organa moraće da budu na državnom klaudu

- Više otvorenih javnih podataka za građane i kompanije

- Podaci o ličnosti moraće prethodno da budu anonimizovani

- Važni skupovi podataka bez naknade

- Digitalne usluge moraju biti pristupačne svima - uključujući osobe sa invaliditetom

- Predviđene su novčane kazne za odgovorna lica koja ne omoguće elektronsko poslovanje i plaćanje

- Rokovi za primenu su različiti - počev od kraja 2026, pa do juna 2028. i 1. januara 2030. godine

Otvorene podatke, poput meteoroloških, statističkih i onih o zaštiti životne sredine, institucije će objavljivati na portalu otvorenih podataka, koji bi trebalo da budu besplatni.

NOVČANE KAZNE Zakon predviđa i novčane kazne za odgovorne državne službenike: - 5.000 do 50.000 dinara - kazna za odgovorno lice koje ne omogući ponovnu upotrebu podataka

- 30.000 do 150.000 dinara - kazna za odgovorno lice u organu ako organ ne omogući elektronsko upravno postupanje, nema odgovorno lice za otvaranje podataka, ne omogući elektronsko plaćanje ili ne prima elektronske podneske i ne dostavlja akte elektronskim putem.

Institucije će morati da omoguće podnošenje elektronskih podnesaka, a državni akti će se, po pravilu, izrađivati kao elektronski dokumenti, uz kvalifikovani elektronski pečat organa ili kvalifikovani elektronski potpis ovlašćenog lica.

RAZLIČITI ROKOVI ZA PRIMENU Nove obaveze neće stupiti na snagu istovremeno. Elektronsko plaćanje preko portala E-uprava moraće da bude omogućeno najkasnije do 31. decembra 2026. godine. Podzakonski akti za pojedine oblasti treba da budu doneti do 1. marta 2027, a katalog institucija i katalog postupaka do 1. juna iste godine.

Od 1. juna 2028. godine institucije će morati da omoguće preuzimanje podataka iz svojih elektronskih registara i evidencija.

Najduži rok, do 1. januara 2030. godine, ostavljen je za potpunu primenu pravila o ponovnoj upotrebi posebno značajnih skupova podataka i izradi akata i drugih dokumenata u elektronskom obliku. Do tada je predviđeno i uspostavljanje platforme za razvoj i upravljanje elektronskim uslugama, odnosno sistema "pametnog grada".

Da u svemu ima prednosti i mana, pa i u novinama koje donosi Zakon o elektronskoj upravi, smatra Marko Dragić, savetnik u Nacionalnoj organizaciji za zaštitu potrošača Srbije.