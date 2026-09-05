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Sa budžetom od 70.000 evra danas može da se kupi stan, ali i kuća sa dvorištem – samo nekoliko kilometara dalje. Razlika u onome što kupac dobija za isti novac može biti ogromna. Aktuelni oglasi u Sremskoj Mitrovici i okolini pokazuju da se za cenu manjeg gradskog stana u pojedinim selima još može pronaći kuća od 100 i više kvadrata sa velikom okućnicom. Međutim, agenti upozoravaju da su i kuće poskupele, dok je kvalitetna ponuda sve manja.

Za mnoge kupce 70.000 evra predstavlja granicu do koje mogu da se zaduže ili iznos kojim raspolažu za rešavanje stambenog pitanja. Međutim, ono što za taj novac mogu da dobiju drastično se razlikuje u zavisnosti od toga da li žele stan u gradu ili su spremni da život presele nekoliko ili desetak kilometara dalje.

Primer Sremske Mitrovice dobro pokazuje kako danas izgleda ta računica.

Među aktuelnim oglasima može se pronaći stan od 42 kvadratna metra za 66.000 evra, što znači da prodavac traži oko 1.570 evra po kvadratu.

Veći stan već probija granicu od 70.000 evra. Tako se stan od 54 kvadrata u jednom od gradskih naselja oglašava za 72.900 evra.

Jeftinije nekretnine postoje, ali često uz kompromis. Jedan stan od 58 kvadrata ponuđen je za 45.000 evra, ali se nalazi u suterenu.

Drugim rečima, 70.000 evra jeste dovoljno za stan u Sremskoj Mitrovici, ali kupac više nema veliki prostor za biranje.

Za manje novca – 120 kvadrata i više od 11 ari placa

Samo nekoliko kilometara dalje slika tržišta potpuno se menja.

U Manđelosu je, prema aktuelnoj ponudi, kuća površine oko 120 kvadratnih metara oglašena za 54.000 evra.

Foto: Mira Ilić

Uz kuću dolazi plac od oko 11,5 ari, odnosno više od 1.100 kvadratnih metara zemljišta.

Prema podacima oglašivača, nekretnina ima garažu, podrum, tavan, ostavu i dvorište, ali zahteva renoviranje.

To znači da kupac za 12.000 evra manje od cene pomenutog stana od 42 kvadrata može da dobije gotovo tri puta veću stambenu površinu i veliko dvorište.

Naravno, pod uslovom da mu život van grada odgovara i da je spreman na dodatna ulaganja.

Kuća i gotovo 16 ari za 57.000 evra

Još jedan zanimljiv primer može se pronaći kod Ležimira.

Za 57.000 evra oglašena je nekretnina ukupne površine oko 85 kvadrata, smeštena na parceli od gotovo 16 ari.

Na zemljištu se nalaze dve manje kuće, a prema oglasu postoje i pomoćni objekti i prostor za parkiranje.

U Grgurevcima se kuća od 64 kvadrata nudi za 52.000 evra, dok se u Manđelosu među aktuelnim oglasima nalazi i manja kuća od 55 kvadrata za svega 29.000 evra.

Cene se, međutim, veoma razlikuju od objekta do objekta.

Lokacija, stanje kuće, veličina placa, grejanje, krov, instalacije, legalnost objekta i potreba za renoviranjem mogu potpuno promeniti konačnu računicu.

"Cene kuća su skočile, a nema ih mnogo"

Iako na prvi pogled izgleda da su kuće van grada i dalje izrazito povoljne, agent za prodaju nekretnina sa područja Sremske Mitrovice kaže da se i ovo tržište promenilo.

- Cene kuća su skočile, a kuća nema mnogo na tržištu - kaže agent za Ozon.

Posebno je ograničena ponuda kvalitetnih, useljivih i uredno uknjiženih kuća koje ne zahtevaju velika dodatna ulaganja.

To se vidi i u aktuelnoj internet ponudi. Kada se pretraga jednog od većih portala ograniči na agencijski oglašene kuće u okolini Sremske Mitrovice do 70.000 evra, izbor se svodi na svega nekoliko nekretnina.

Prema trenutno oglašenoj ponudi, prosečna tražena cena kvadrata kuće u starogradnji na području Sremske Mitrovice kreće se oko 800 evra po kvadratu, dok je u okolnim mestima približno 840 evra.

Reč je, važno je naglasiti, o oglašenim, a ne realizovanim prodajnim cenama.

Jeftinija kuća može na kraju da košta više

Poređenje samo cene i kvadrature zato može da zavara.

Kuća od 55.000 evra kojoj su potrebni novi krov, stolarija, grejanje, fasada i instalacije vrlo brzo može da postane nekretnina od 70.000 ili 80.000 evra.

Tu su i redovni troškovi koje vlasnik stana nema u istoj meri – održavanje dvorišta, ograde, krova i fasade.

Za stanovnike okolnih sela treba uračunati i svakodnevne odlaske automobilom do grada zbog posla, škole, vrtića ili drugih obaveza.

Sa druge strane, kupac dobija ono što stan teško može da ponudi – dvorište, privatnost, garažu, pomoćne objekte i mnogo više prostora.

Stan od 42 kvadrata ili kuća od 120?

Zato 70.000 evra danas otvara dve potpuno različite mogućnosti.

Foto: Shutterstock

U gradu – stan od četrdesetak ili pedesetak kvadrata, uz prednost lokacije i jednostavnijeg održavanja.

Van grada – kuća koja može imati 100 ili više kvadrata, dvorište i zemljište, ali uz moguće renoviranje i veće troškove održavanja.

I upravo zbog rasta cena nekretnina dilema „stan ili kuća“ postaje sve važnija kupcima koji imaju ograničen budžet.

Jer za isti novac mogu dobiti mnogo više kvadrata – ali ne nužno i jeftiniji život.

Napomena: navedene cene preuzete su iz oglasa dostupnih početkom septembra 2026. godine i predstavljaju tražene, a ne realizovane kupoprodajne cene. Oglasi i cene mogu biti promenjeni ili povučeni.