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Ministarka je na svom Instagram profilu objavila kreću poruku i slike sa slavljenicom Anom, koju je dobila u braku s kompozitorom Damirom Handanovićem.

- Ovako je, otprilike, izgledalo poslednjih 365 dana :) Mama na dužnosti, Ana radoznala ali mirna :) Hvala ti što si posebna! Srećan ti prvi rodjendan - napisala je Dubravka Đedović Handanović.

Podsetimo, ministarka je radila praktično do porođaja, a radnim obavezama se vratila posle par meseci od Aninog rođenja.

Dubravka Đedović Handanović s ćerkom Anom
Foto: Printscreen Instagram/dubravka.djedović

Okolnosti su bile takve, budući da je iskrsao ogroman problem sa sankcijama Naftnoj industriji Srbije, a kasnije i svetska energetska kriza.

Dubravka Đedović Handanović s ćerkom Anom
Foto: Printscreen Instagram/dubravka.djedović

Uprkos svemu, pored uspešnog vođenja resora, besprekorno je obavljala i majčinske dužnosti, da bi danas proslavila s porodicom prvenac male Ane.

Biznis Kurir

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