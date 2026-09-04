Mama na dužnosti, Ana radoznala ali mirna: Ministarka Dubravka Đedović Handanović proslavila ćerkin prvi rođendan
- Dubravka Đedović Handanović proslavila je prvi rođendan ćerke Ane i na Instagramu objavila poruku i fotografije sa slavljenicom.
- Ministarka je navela da je poslednjih 365 dana provela 'na dužnosti', uz majčinske obaveze i povratak poslu nekoliko meseci posle porođaja.
Ministarka je na svom Instagram profilu objavila kreću poruku i slike sa slavljenicom Anom, koju je dobila u braku s kompozitorom Damirom Handanovićem.
- Ovako je, otprilike, izgledalo poslednjih 365 dana :) Mama na dužnosti, Ana radoznala ali mirna :) Hvala ti što si posebna! Srećan ti prvi rodjendan - napisala je Dubravka Đedović Handanović.
Podsetimo, ministarka je radila praktično do porođaja, a radnim obavezama se vratila posle par meseci od Aninog rođenja.
Okolnosti su bile takve, budući da je iskrsao ogroman problem sa sankcijama Naftnoj industriji Srbije, a kasnije i svetska energetska kriza.
Uprkos svemu, pored uspešnog vođenja resora, besprekorno je obavljala i majčinske dužnosti, da bi danas proslavila s porodicom prvenac male Ane.
Biznis Kurir