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Snabdevanje srpskog tržišta naftnim derivatima je stabilno, uprkos svim izazovima zbog prolongiranja prodaje ruskog udela u Naftnoj industriji Srbije i niskog vodostaja Dunava, a sudeći prema izjavama nadležnih, tako će ostati i u septembru.

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović je izjavila da je, zahvaljujući dobroj koordinaciji mera države i aktivnosti naftnih kompanija, u avgustu uspešno prebrođen težak period za snabdevanje naftnim derivatima.

Kako je istakla, u tom periodu je Srbija imala izazove i s niskim vodostajem Dunava i sa složenom situacijom na međunarodnom tržištu i izuzetno visokim cenama sirove nafte i naročito dizela.

Pojačana proizvodnja

- Ne očekujem nikakve probleme u snabdevanju naftnim derivatima ni u septembru, bez obzira na to što se izazovi sa otežanim uvozom zbog niskog vodostaja Dunava nastavljaju. U septembru naftne kompanije očekuju da potražnja za evrodizelom bude na sličnom nivou kao u avgustu, blizu 200.000 tona - rekla je Đedović Handanović posle sastanka s predstavnicima Naftnih kompanija Srbije.

Ministarka Dubravka Đedović Handanović Foto: Ministarstvo rudarstva i energetike

Naglasila je i da se očekuje da najveći deo potražnje bude zadovoljen iz proizvodnje pančevačke rafinerije, koja je povećala svoju preradu na blizu 13.000 tona dnevno, a ostatak iz uvoza koji planiraju naftne kompanije.

Prema njenim rečima, u avgustu je veći deo tražnje za evrodizelom pokriven iz domaće prerade, oko 160.000 tona, a najveći deo uvoza, gotovo polovina, od 32.000 tona realizovan je železnicom, zbog problema izazvanih niskim vodostajem Dunava.

Ministarka je dodala da je produžetak operativne licence NIS-u do 30. septembra, važan za energetsku sigurnost, kako bi Srbija u nestabilnom međunarodnom okruženju mogla u što većoj meri da se oslanja na domaću preradu.

- Iz NIS-a su najavili da će dodatno povećati proizvodnju u septembru, koja bi trebalo da iznosi oko 190.000 tona evrodizela, 17.000 tona kerozina, 18.000 tona mazuta i oko 50.000 tona benzina, dok očekujemo da će uvoz biti na nivou 36.000 tona evrodizela. Povećana proizvodnja domaće rafinerije važna je i kako bi NIS obnovio operativne rezerve, s obzirom na to da je država dozvolila NIS-u da stavi operativne rezerve na tržište kako bi se zadovoljila tražnja, a usled niskog uvoza zbog problema s vodostajem Dunavom - navela je ministarka.

MILAN KOVAČEVIĆ: MNOGO NEPOZNANICA Ekonomista i savetnik za strana ulaganja Milan Kovačević ističe da nije jasno zašto SAD ovoliko dugo prolongira pregovore o NIS-u, a nepoznato je i kakav je dogovor s Mađarima i kako će oni koristiti našu rafineriju, što može da utiče na cenu naftnih derivata. - I kad smo iz NIS-a imali glavne isporuke derivata, mi smo nadodavali dosta velike akcize i bili smo među najskupljima u Evropi, tako kako god okrenete, nama će i dalje biti kao i do sada. A ukoliko Mađari preuzmu NIS i ako naša rafinerija poslovno bude u lošijem položaju u odnosu na mađarske rafinerije, to će onda kod nas još više uticati na cene - kaže Kovačević.

Produžena licenca

Da bi izazovi u snabdevanju naftnim derivatima mogli biti uskoro iza nas, na to ukazuje i nedavna optimistična izjava predsednika Srbije Aleksandra Vučića, koji je rekao da očekuje da će pitanje NIS-a biti rešeno u septembru.

S obzirom na to da je američki OFAK produžio NIS-u licencu za rad do 30. septembra, pitali smo energetske stručnjake da li su najveći problemi po pitanju snabdevanja energentima iza nas.

Stručnjak za energetiku Miodrag Kapor u izjavi za Kurir Biznis ne isključuje mogućnost prodaje NIS-a, ali tvrdi da postoji mogućnost produžetka statusa kvo.

- Sumnjam da će Rusija da prepusti svoj udeo u NIS-u, osim ako ne bude primorana. Očekujem pre nastavak statusa kvo, uzimajući u obzir da Rusiji nije u interesu da prepusti vlasništvo u NIS-u, kao i njene dobre odnose s Belom kućom i voljom SAD da NIS-u produžuje licencu za rad. Naravno, ne isključujem mogućnost da prodaju svoj udeo u naftnoj kompaniji - kaže Kapor.

Ipak, on očekuje da će Srbija imati stabilno snabdevanje naftnim derivatima, ali ističe da će njihova cena zavisiti i od drugih globalnih uticaja.