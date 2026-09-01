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Prema informacijama Rojtersa, nemački finansijski regulator BaFin zatražio je od regionalne banke Volksbank Keln Bon informacije o transakciji iz 2021. godine. Kredit je tada odobren kineskom investitoru Hu Đingu, koji je novcem iz ovog aranžmana kupio jedan objekat.

Prostitucija je u Nemačkoj legalna, pa sama činjenica da je banka finansirala kupovinu bordela nije protivzakonita. Ipak, transakcija je privukla pažnju regulatora zbog sumnji u način na koji je posao realizovan.

Istraga zbog moguće provizije

Banka je u julu angažovala advokatsku kancelariju kako bi sprovela nezavisnu istragu o transakciji. Jedno od pitanja koje se ispituje jeste i da li je neko iz uprave banke eventualno lično profitirao od ovog posla. Prema izvoru upoznatom sa slučajem, BaFin ispituje mogućnost da je Jirgen Nojtgens, član uprave Volksbank Keln Bon, primio proviziju povezanu sa kreditom. Njegov advokat Markus Lemkuler odbacio je te navode i poručio da njegov klijent nije primio nikakvu isplatu, kao i da očekuje da će istraga pokazati da su optužbe neosnovane.

Nojtgens je član uprave banke od 2018. godine, a među njegovim nadležnostima su poslovanje sa korporativnim klijentima, privatno bankarstvo i upravljanje trezorom.

Banka bez komentara

Volksbank Keln Bon nije objavila detalje kredita niti same transakcije. Banka je odbila da komentariše istragu koju sprovodi BaFin, navodeći da se član uprave smatra nevinim dok se ne utvrde sve okolnosti slučaja.

Pažnju javnosti privukla je i činjenica da nemačke Volksbanke retko odobravaju kredite stranim investitorima i uglavnom izbegavaju poslovne aranžmane koji bi mogli da izazovu reputacioni rizik. Kineski investitor Hu Đing nije odgovorio na upite Rojtersa, dok je njegov advokat u Nemačkoj rekao da nema naznaka da se protiv vlasnika ili upravnika objekta vodi istraga.

Upravnik objekta Paše, Andre Vinstrot, izjavio je da njegova kompanija samo iznajmljuje prostor i da nema nikakve veze sa kreditom.

Regulator traži odgovore

Slučaj je tako prerastao pitanje jednog poslovnog kredita i otvorio širu raspravu o kontroli bankarskih transakcija, mogućim sukobima interesa i odgovornosti članova uprava finansijskih institucija.Istraga bi trebalo da utvrdi da li je prilikom odobravanja kredita bilo nepravilnosti i da li je neko iz banke imao ličnu finansijsku korist od aranžmana. Dok regulator proverava spornu transakciju, banka insistira na tome da se konačni zaključci mogu doneti tek nakon što istraga utvrdi sve činjenice, piše Capital.