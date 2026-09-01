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Ako još niste iskoristili godišnji odmor i prija vam mir pored Dunava, iz hrvatskog Šarengrada stiže ponuda kakva se ne pojavljuje često.

Dinka Juričić, penzionisana učiteljica, autorka i urednica udžbenika, traži nekoga ko bi kod nje proveo nedelju ili dve bez plaćanja smeštaja. Ponuda nije ograničena samo na jednu osobu, mogu da se jave pojedinci, bračni parovi, ali i čitave porodice.

Ipak, besplatan boravak podrazumeva jedan važan zadatak.

Besplatan smeštaj u zamenu za brigu o životinjama

Dinka u narednom periodu mora da obavi zakazane lekarske preglede, pa želi da bude sigurna da će za to vreme neko ostati uz njene kućne ljubimce.

Budući gosti trebalo bi da pripaze na njene pse i mačke dok je ona odsutna.

- Hitno tražim pojedinca, bračni par ili celu porodicu - napisala je Dinka u objavi na Fejsbuku, pozivajući zainteresovane da joj se jave privatnom porukom.

Na taj način gosti dobijaju priliku da nedelju ili dve provedu u Šarengradu bez troškova smeštaja, dok Dinka može mirno da ode na preglede znajući da životinje nisu ostale same.

Odmor u malom mestu na Dunavu

U pitanju je Šarengrad u Hrvatskoj, nedaleko od Iloka, na obali Dunava. Umesto turističke vreve, velikih hotela i prepunih šetališta, posetiocima nudi mirniji boravak i atmosferu malog mesta.

Ova ponuda zato bi mogla posebno da privuče ljude koji vole životinje, prirodu i odmor daleko od velikih letovališta.

Ipak, pre dogovora trebalo bi precizno proveriti sve detalje: koliko dugo bi domaćica bila odsutna, koliko životinja ima, kakva je njihova dnevna rutina i šta sve briga o njima podrazumeva.

Dinka i ranije nudila besplatan krov nad glavom

Ovo nije prvi put da Dinka Juričić privlači pažnju ponudom besplatnog smeštaja.

Ranije je tražila penzionera ili penzionerku koji bi se pridružili njenoj maloj stambenoj zajednici. Osobi koja bi se doselila ponudila je stan bez kirije, uz dogovor da se dele troškovi računa i hrane.

1/7 Vidi galeriju Šarengrad nedaleko od Iloka u Hrvatskoj Foto: Youtube/Djordje Sebez

U Šarengrad se doselila 2020. godine kako bi brinula o ocu koji je bolovao od demencije. Dve godine kasnije prvi put je ponudila besplatan smeštaj nekome ko bi želeo da se preseli u ovo mesto na Dunavu.

Iza apartmana krije se tužna porodična priča

Apartmane koje danas stavlja na raspolaganje drugim ljudima svojevremeno je gradio njen brat. Bili su namenjeni njegovim sinovima, koji su preminuli.

Dinka je ranije govorila da želi da ti prostori i ubuduće budu dostupni ljudima kojima mogu da koriste, bez naplaćivanja smeštaja.

Njena nova objava sada spaja dve potrebe: nekome pruža priliku za besplatan odmor, dok zauzvrat dobija pomoć oko pasa i mačaka u periodu kada mora da se posveti zdravlju.

Za ljude koji vole životinje i ne traže luksuzan turistički kompleks, već mirno mesto uz Dunav, ovo bi mogla da bude jedna od najneobičnijih ponuda za završetak leta.