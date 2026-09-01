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Iznenadni dolazak građevinskog inspektora na vaše imanje najčešće znači samo jedno, neko od komšija vas je prijavio. Bilo da zidate kuću, dograđujete letnju kuhinju ili menjate krov, važno je znati da inspektor na terenu ne radi po ličnom nahođenju, već po jasno utvrđenim pravilima.

Dozvola i prijava radova

Prva stvar koju inspektor traži jeste dokaz da smete tu da zidate. To znači da mu na licu mesta, ili u roku koji vam ostavi, obično par dana, morate pokazati građevinsku dozvolu ili rešenje za izvođenje radova.

Međutim, tu postoji jedna česta zamka u koju naši ljudi nenamerno upadaju. Mnogi dobiju dozvolu od opštine i misle da je tu kraj posla, a zaborave da podnesu zvaničnu prijavu početka radova, što se radi pre nego što bageri uđu u dvorište. Ako taj papir fali, inspektor može privremeno da vam zatvori gradilište dok papirološki ne "ispeglate" stvar, iako u osnovi imate pravo da zidate.

Da li se zida po crtežu?

Ako imate sve papire, to ne znači da ste mirni ukoliko ste odlučili da kuću "malo proširite" na svoju ruku. Inspektor ispred sebe ima vaš odobreni projekat i na terenu gleda da li se stanje poklapa sa onim što je arhitekta nacrtao.

Najviše se gleda nekoliko stvari:

Gabariti: Da li ste izašli iz odobrenih dimenzija (npr. dozidali još tri metra terase koja nije u projektu)?

Spratnost: Da li ste umesto prizemlja i krova odlučili da dignete još jedan pun sprat?

Udaljenost od komšije: Da li ste se primakli tuđoj međi više nego što je dozvoljeno?

Ukoliko majstori ne prate projekat, inspekcija taj višak kvadrata automatski tretira kao gradnju na divlje.

Gde je tabla i da li je bezbedno?

Čak i kad zidate malu porodičnu kuću, gradilište mora da liči na pravo gradilište. Gleda se da li imate istaknutu onu čuvenu žutu gradilišnu tablu sa svim podacima, ko zida, ko je izvođač, broj dozvole, kao i da li je prostor ograđen da cigla ne bi nekom pala na glavu. Nedostatak table je klasičan prekršaj koji se obično brzo i novčano kažnjava.

Šta se dešava ako ste stvarno zidali "na divlje"?

Ako je prijava bila osnovana, a vi majstorišete bez ikakvih papira, situacija postaje prilično ozbiljna, jer država ovakve stvari danas tretira veoma strogo. U praksi, inspektor tada povlači dva ključna poteza.

Gradlište se odmah obeležava trakom i zatvara. Skidanje te trake i nastavak radova vuče ozbiljne pravne posledice, pa čak i krivičnu odgovornost. Takođe, dobićete zvaničan nalog da porušite to što ste sazidali.