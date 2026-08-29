JANAF o produženju licence: OFAK odobrio nastavak saradnje sa NIS-om
JANAF d.d. je u saradnji s Vladom Republike Hrvatske i uz pravnu pomoć svojih američkih advokata, dobila je produženje licence od američkog OFAC-a, što obezbeđuje kontinuitet saradnje i dalje sprovođenje ugovornih obaveza prema kompaniji NIS a.d. do 30. septembra 2026. godine.
- Dobijena licenca omogućava nastavak poslovne saradnje i ispunjavanje ugovornih obaveza u skladu sa režimom sankcija i važećim regulatornim okvirom. JANAF ostaje fokusiran na sigurnost snabdevanja i stabilnost energetskog sistema u ovom delu Evrope, potvrđujući svoju ulogu pouzdanog partnera i operatera strateške energetske infrastrukture - saopštila je Uprava JANAF-a, koju predvode predsednik mr Stjepan Adanić i članovi Upravnog odbora Vladislav Veselica i Ivan Barbarić, navodi se u saopštenju kompanije.
Biznis Kurir