Dodajte Kurir Biznis u vaš Google izbor

Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić danas obilazi Inovaciono-edukativni park Centra za razminiranje Republike Srbije i prisustvuje prezentaciji rada deminera na projektima čišćenja od neeksplodiranih ubojnih sredstava.

Predsednik se na početku zahvalio Vladi SAD na donaciji od 5,1 milion dolara što ukupno čini 34 miliona dolara namenjenih razminiranju. Zahvalio se i otpravniku poslova u Ambasadi SAD Aleksandru Titolu, te naglasio:

- Za nas je Strateški dijalog sa SAD prekretnica, hvala na donaciji od 5,1 milion dolara za razminiranje - rekao je Vučić i dodao:

- Nadam se da bismo u septembru mogli da završimo čitavu priču oko NIS-a teško bismo to mogli bez OFAK-a - rekao je Vučić koji je izrazio optimizam u produbljivanju i unapređenju saradnje sa SAD u brojnim drugim oblastima.

NIS-u važeća licenca OFAC-a ističe 28. avgusta, dok se pitanje dugoročnog rešenja za vlasničku strukturu i poslovanje kompanije i dalje razmatra