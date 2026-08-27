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Kuće i stanovi koji se prodaju putem javnih izvršnih aukcija često mogu imati znatno niže početne cene od svojih procenjenih vrednosti.

U periodu od 26. avgusta do 9. septembra na elektronskim javnim nadmetanjima biće ponuđeno više nekretnina iz različitih delova Srbije.

Među nekretninama koje izdvajamo nalaze se porodična kuća u Valjevu, vikend-kuća na Zlatiboru, četvorosoban stan u Beogradu, kao i kuća sa pomoćnim objektom u Subotici.

Kuća u Valjevu za 12,32 miliona dinara

Porodična stambena zgrada na adresi Partizanska 10 u Valjevu, površine 102 kvadratna metra, biće ponuđena na elektronskoj aukciji 27. avgusta.

Početna cena iznosi 12.320.000 dinara, dok je procenjena vrednost nekretnine 17.600.000 dinara.

Nadmetanje će biti održano putem portala elektronskog javnog nadmetanja eaukcija.sud.rs.

Vikend-kuća na Zlatiboru za manje od 10 miliona

Među zanimljivijim ponudama nalazi se vikend-kuća na Zlatiboru, u Ulici Jovanke Jeftanović 96.

Nekretnina ima 68 kvadratnih metara i obuhvata suteren, prizemlje i potkrovlje. Uz objekat se prodaje i pravo korišćenja parcele ukupne površine 410 kvadratnih metara.

Početna cena određena je na 9.157.563 dinara, dok procenjena vrednost iznosi 18.315.126 dinara.

To znači da početna cena predstavlja približno polovinu procenjene vrednosti nekretnine.

Aukcija će biti održana 28. avgusta.

Četvorosoban stan na Novom Beogradu

Na elektronskom javnom nadmetanju koje je zakazano za 2. septembar naći će se i četvorosoban stan na Novom Beogradu, u Ulici generala Mihajla Nedeljkovića 169.

Stan ima upisanu korisnu površinu od 100 kvadratnih metara.

Početna cena je 45.204.967,50 dinara, dok je procenjena vrednost 64.578.525 dinara.

I ova nekretnina biće ponuđena putem portala eaukcija.sud.rs.

Kuća u Subotici za 2,46 miliona dinara

Za kupce koji traže nekretninu po nižoj početnoj ceni, pažnju privlači ponuda iz Subotice.

Porodična stambena zgrada u Ulici Kalmana Mešterhazija 7 ima 72 kvadratna metra, dok se na istoj parceli nalazi i pomoćni objekat površine 56 kvadratnih metara. Parcela ukupno zauzima 372 kvadratna metra.

Početna cena iznosi 2.466.000,60 dinara, a procenjena vrednost nekretnine je 3.522.858 dinara.

Aukcija je zakazana za 2. septembar.

Šta je važno proveriti pre učešća

Početna cena na javnoj aukciji ne predstavlja nužno i iznos po kojem će nekretnina na kraju biti prodata. Konačna cena zavisi od broja zainteresovanih ponuđača i iznosa ponuda koje budu date tokom nadmetanja.

Pre nego što se prijavite za učešće, važno je detaljno pregledati dokumentaciju, proveriti pravni status nekretnine i uslove prodaje, kao i sve ostale informacije navedene u konkretnom oglasu na portalu eaukcija.sud.rs.

Od trenutno izdvojenih ponuda, najveća razlika između početne i procenjene vrednosti zabeležena je kod vikend-kuće na Zlatiboru. Sa druge strane, kada je reč o apsolutnoj početnoj ceni, najpovoljnija je kuća u Subotici.