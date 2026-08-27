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Kupcima koji merkaju nekretnine na moru u Crnoj Gori, možda se ta prilika pruža upravo preko oglasa koji je objavljen za prodaju jednosobnog stana u izgradnji u Tivtu.

- Investitor ALSEIR PROPERTIES direktno prodaje jednosoban stan u izgradnji u stambenom projektu Dumidran 149-5 u Tivtu. Stan se nalazi na 1. spratu i ima ukupnu površinu 48,2 m². Sastoji se od dnevnog boravka sa kuhinjom i trpezarijom, spavaće sobe, kupatila i terase. U stanu su predviđeni podno grijanje u kupatilu i hodniku, kao i multi-split sistem grijanja i hlađenja - navodi se u oglasu objavljenom na portalu Dijaspora.online.

U oglasu se dodaje da je u cenu od 164.600 evra uključeno i parking mesto.

- Uz stan je uključeno parking mjesto. Zgrada ima lift i zajedničke prostorije - piše u oglasu.

Trend kupovine nekretnina na moru i dalje je prisutan, mada ne masovno. Najpoželjnije destinacije, pored tradicionalnih Crne Gore i Hrvatske, postaju Trst, Halkidiki, Sicilija, Španija, a sve više i Albanija i Turska.

Prosečan budžet kupaca iz Beograda kreće se oko 200.000 do 250.000 evra.

Na Siciliji može da se nađe kvadrat i po 1.400 evra, u Hrvatskoj i budvanskom delu Crne Gore cene su znatno više (često 4.000 -10.000+ evra po kvadratu), dok su u manje popularnim delovima Grčke, Albanije ili Turske i dalje postoje pristupačne opcije.

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