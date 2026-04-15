Dok tržište nekretnina u Beogradu nastavlja da prkosi zakonima logike, fizike, a neretko i zdravog razuma, u oglasima se pojavila ponuda koja podiže lestvicu apsurda na potpuno novi nivo.

Sama matematika ovog oglasa predstavlja malo remek-delo kreativne geometrije. Stan je zvanično uknjižen na deset kvadratnih metara, ali agentski optimizam ide korak dalje, tvrdeći da je "mereno" zapravo petnaest. Gde je tačno nestalo tih pet kvadrata razlike i u kojoj dimenziji oni postoje, ostaje misterija za katastar, ali ne i za cenu.

Lokacija diže cenu kvadrata

Sa cifrom od 53.000 evra, ovaj prostor dostiže vrtoglavih 5.300 evra po kvadratu, što je valjda cena privilegije da na pitanje gde živite odgovorite kratko i jasno - na Senjaku.

Vizuelni identitet ovog stana je posebna priča. Ulaz iz zajedničkog dvorišta direktno u prizemlje osiguravaju sigurnosna vrata.

Unutrašnjost je obložena tamnom lamperijom koja u ovih deset kvadrata pruža neponovljiv osećaj boravka u drvenom sanduku. TA peć koja je strateški postavljena pored ulaza, predstavlja jedinu odbranu od beogradskim zima.

Prozorčić, smešten odmah uz vrata, služi kao podsetnik da napolju postoji svet koji se ne sastoji od drvenih zidova i kauča na izvlačenje.

Trijumf minimalizma

Kuhinjski blok je trijumf minimalizma, gde sudopera, mini-frižider i šporet sa dve ringle čine neraskidivo jedinstvo, omogućavajući vam da mešate kafu dok jednom rukom proveravate šta ima u frižideru, a drugom popravljate jastuk na krevetu.

Odmah pored, iza retro harmonika vrata, krije se kupatilo sa starim žutim pločicama i stojećom kadom sa zavesom. To je prostor koji nudi surovu funkcionalnost, podsećajući budućeg vlasnika da je na Senjaku estetika prošlog veka očigledno uključena u cenu.

Opisivati ovaj prostor kao "stan za svaku preporuku" kao što je to učinjeno u oglasu zahteva posebnu vrstu talenta. Za prosečnog posmatrača, ovo je tek preuređena pomoćna prostorija ili nekadašnja vešernica koja je odlučila da postane nešto više.

Za nekoga ko ima 53.000 evra viška, ovo je prilika da živi u srcu Savskog venca, okružen lamperijom i istorijom, dok kroz harmonika vrata sluša žamor zajedničkog dvorišta.

Za sve ostale, to je samo još jedan tužan podsetnik da je kvadrat u Beogradu odavno prestao da bude prostor, a postao isključivo dijagnoza tržišta koje je izgubilo kontakt sa realnošću.