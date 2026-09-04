Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je danas da penzioneri mogu od 1. decembra da očekuju povećanje penzija, kao i da će 14. septembra dobiti pomoć od 20.000, 27.500 i 35.000 dinara, u zavisnosti od visine penzija.

- Ja hoću samo nešto oko penzija da vam kažem, 14. septembra vam dolazi 20.000, 27. 500 i 35. 000, pa još 6. 000 dinara 22. septembra. U međuvremenu ćete saznati u kom procentu povećavamo penzije, ne od sledeće godine, već od 1. decembra ove godine - rekao je Vučić u razgovoru sa građanima u Malom Iđošu.

Predsednik Vučić je istakao da se država trudi da se povećaju penzije, ali i plate.

- Zato moramo da podržavamo i da nađemo načine da podržimo ove kolektive koji mogu zaposlene da drže - izjavio je Vučić.

Prijava za jednokratnu pomoć od 7. septembra

I prvi potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali održao je danas sastanak sa svim nadleženim institucijama povodom najavljene isplate novčane pomoći i izjavio da je sve spremno za početak prijave građana od 7. septembra.

Ministar Mali je rekao da će do 25. septembra biti završeno sa svim isplatama za jednokratne pomoći i podršku od 6. 000 dinara svim punoletnim građanima.

- Kao što smo i obećali, prijava za 6. 000 dinara kreće sada u ponoć, 7. septembra. Dakle, to je nedelja na ponedeljak i traje dve nedelje, dakle do 21. septembra. I svi oni koji se prijave dobiće novac od 22. do 25. septembra - rekao je Mali.

On je istakao da dve dobre vesti čekaju građane Srbije.

- Jedna vest je isplata jednokratne naknade za naše penzionere - neko će dobiti 35.000, neko 27.500 dinara, a neko 20.000 dinara.

Isplata za one koji primaju novčanu socijalnu pomoć - jednokratna pomoć za borce, one koji primaju borački dodatak i oni koji primaju dečji dodatak odnosno za sve koji imaju pravo na tu pomoć, očekuje se 14. septembra - naveo je Mali.

Istakao je da je cilj današnjeg sastanka bio da se potvrdi da je sve spremno za isplatu.

Kako se prijaviti za jednokratnu pomoć?

Podsetio je da se prijava vrši preko sajta Uprave za trezor.

- Dakle, ukucate Uprava za trezor i izađe vam sajt uprave. Na tom sajtu imate veliki baner gde piše: Podrška građanima - isplata jednokratne pomoći. Kliknete na taj baner i ulazite na sajt gde su prijave. Tu je važno da građani naprave razliku između toga da li imaju pravo na naknadu iz Akcionarskog fonda, pošto deo građana koji su nosioci prava iz Akcionarskog fonda dobija 6. 000 dinara iz Akcionarskog fonda. Sistem kaže - ukucajte vaš JMBG i ako kaže da imate pravo na isplatu iz Akcionarskog fonda u svojoj poslovnoj banci, gde god da ste dali račun kada ste se prijavljivali za taj fond, nema potrebe da se prijavljujete za 6.000 dinara - naveo je Mali.

Šta ako niste u Akcionarskom fondu?

S druge strane, ukazao je, oni koji nisu nosioci prava iz Akcionarskog fonda, mogu da se prijave za jednokratnu pomoć od 6.000 dinara i da u tom slučaju treba samo da prate sajt prijave.

- Treba da ubacite vaš JMBG i broj lične karte, i ono što je mnogo važno, treba da ste građanin Republike Srbije - da imate prebivalište u Srbiji i da ste punoletna osoba. Kad kažem punoletan, s obzirom na to da je zakon objavljen u Službenom glasniku 1. septembra, dakle 1. septembar je taj datum uključujući i 1. septembar, ko god je punoletan ima pravo na isplatu ove jednokratne nadoknade - rekao je Mali.

Foto: screenshot prva tv

Dodao je da će svi oni koji su se prijavili i imaju pravo na tu naknadu, moći svoj novac da uzmu na šalterima banke Poštanska štedionica u roku od godinu dana.

Do kad možete podići novac?

Mali je naveo da oni koji dobiju novac preko Akcionarskog fonda, mogu da ga podignu, kako je rekao, kada god odnosno i posle godinu, dve, tri, i tako dalje.

- Tako da, sve smo organizovali kao što smo i obećali. Zakon je usvojen, sve institucije su bile ovde, kao što ste videli i novac je takođe obezbeđen u bankomatima. Nemojte da zaboravite da je mnogo važno da postoji ta likvidnost u bankomatima, od čega će veliki broj ljudi sa njih uzeti već 14. septembra neki deo novca, a naravno još tamo od 22. septembra. Tako da smo pokrili sve aspekte ove velike pomoći - naglasio je Mali.