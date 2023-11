PENZIJA USKORO IDE I NA 650 EVRA: Budžet penzionera već OJAČAO za više od 600 €! Država krajem meseca ispunjava još jedno obećanje

Za poslednjih sedam godina penzionerima u Srbiji je samo na ime jednokratne pomoći isplaćeno 52.900 dinara. Taj iznos biće dodatno uvećan 30. novembra kada na račune 1,65 miliona najstarijih legne još dodatnih 20.000.

Kako je naveo Siniša Mali, ministar finansija, penzioneri koji pripadaju kategoriji samostalnih delatnosti, ​njih 110.489, danas su dobilipenzije uvećane za 5,5 odsto, a za dva dana, 4. novembra, očekuje nas isplata većih primanja i za vojne i poljoprivredne penzionere, a 10. novembra povećanje stiže i za "zaposlene", kojih je više od 1,3 miliona.

JEDNOKRATNE POMOĆI ZA PENZIONERE Decembar 2016. – 5.000 din. Novembar 2017. – 5.000 din. Decembar 2018. – 3.000 din. Novembar 2019. – 5.000 din. April 2020. – 4.000 din + decembar 2020. – 5.000 din. Septembar 2021 – 5.900 din. Februar 2022. – 20.000 din. Novembar 2023. - 20.000 din.

- To je još jedno ispunjeno obećanje, još jedna potvrda ispravnosti naše ekonomske politike i pokazatelj naše brige za najstarije. Najstarije uskoro, već od 1. januara 2024. godine, očekuje novo povećanje od 14,8 odsto. Time ćemo stići do 390 evra prosečne penzije od januara meseca, što je korak bliže ispunjenju najnovijeg cilja koji smo postavil, a to je da u Srbiji 2027. godine ona bude 650 evra - rekao je Mali.

On je naglasio da Vlada Srbije nastoji da podigne kvalitet života naših najstarijih sugrađana i da im još jednom iskaže zahvalnost za sve što su uradili za našu zemlju.

