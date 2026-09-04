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Prvi humanoidni roboti kompanije "Mint", čija je proizvodnja počela u Šapcu, sišli su sa proizvodne trake, a planirano je dalje širenje kapaciteta na više od 200 radnih mesta.

Kako navodi RTS, uz kineske stručnjake u procesu proizvodnje učestvuju i domaći radnici i inženjeri, a supervizor proizvodnje Dejan Babić, koji je prvo prošao obuku u Kini, rekao je da je njegov zadatak kontrola procesa proizvodnje, da kvalitet bude na prvom mestu, a da komponente budu na pravi način spojene.

- Ja sam bio na obuci u Kini, u Đasingu, u takozvanoj fabrici budućnosti. Obuka je trajala 30 dana, za vreme obuke prisustvovao sam probnim procesima proizvodnje i logističkim operacijama vezanim za proizvodnju direktno, donošenje materijala na liniju, odnošenje gotovih proizvoda - rekao je on.

Roboti sa proizvodnih linija u Šapcu izlaze kao uređaji opšte namene, a zatim im se pomoću veštačke inteligencije i različitih programa dodeljuju zadaci u zavisnosti od oblasti primene.

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Foto: Marko Karović

Planirano je da se u početku koriste u industriji, a kasnije i u domaćinstvima.

Najviši robot visok je 173 centimetra i težak 55 kilograma, dok je manji visok 130 centimetara i težak 35 kilograma.

U Šapcu se proizvode i roboti psi.

Za kinesku kompaniju, Srbija više nije samo proizvodna baza za automobilsku industriju, pošto ulaskom u proizvodnju robota, kompanija planira da napravi važnu bazu za evropsko tržište.

Blizina kupaca, postojeća industrijska infrastruktura i radna snaga trebalo bi da budu glavne prednosti Šapca u toj računici.

Generalna direktorka fabrike Đin Mao izjavila je da je "Mint" tradicionalno poznat kao proizvođač automobilskih komponenti, a ovim projektom ulaze i u oblast napredne inteligentne proizvodnje.

- Pored same proizvodnje robota, cilj nam je i da ovde razvijamo i obučavamo stručni kadar. U Šapcu ćemo proizvoditi humanoidne i četvoronožne robote, namenjene različitim primenama u industriji. Planirani kapacitet fabrike je 3.000 robota godišnje. Roboti proizvedeni ovde biće prvenstveno namenjeni evropskom tržištu, ali i drugim tržištima širom sveta - objasnila je ona.

Investicija od 200 miliona evra

Sa proizvodnjom robota razvija se i lanac novih dobavljača, od senzora, baterija i elektromotora, do čipova, softvera i sistema veštačke inteligencije.

Kompanija već planira i proširenje poslovanja u Srbiji, odnosno izgradnju Industrijskog parka robotike u Inđiji, investiciju vrednu 200 miliona evra.

Procene su da će globalno tržište humanoidnih robota u naredne dve decenije dostići skoro dvostruko veću vrednost nego što danas vredi čitava automobilska industrija.

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