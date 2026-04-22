U saopštenju PKS navodi se da ovaj događaj koji je danas organizovan u Beogradu, 28. aprila biće organizovan u Alibunaru, 29. aprila u Čajetini, 4. maja u Nišu, 5. maja u Subotici, 19. maja u Kruševcu i 20. maja u Trsteniku.

Cilj ovogodišnje promocije je upoznavanje učenika sedmog i osmog razreda osnovnih škola sa ponudom dvostrukih obrazovnih profila u svojoj lokalnoj zajednici, kao i pružanje podrške u donošenju odluke o nastavi školovanja.

Tokom događaja, učenici imaju priliku da se, uz stručnu podršku, isprobavaju u različitim praktičnim veštinama i kroz neposredno iskustvo steknu uvid u aktivnosti koje su karakteristične za pojedine obrazovne profile, a takav interaktivni pristup omogućava učenicima da se na zanimljiviji način upoznaju sa svetom rada i otkrivaju sopstvene afinitete.

Posebnu vrednost događaju daje saradnja sa udruženjem Job Info centra, zahvaljujući kojoj učenici imaju priliku da se na licu mesta virtuelno isprobavaju u različitim zanimanjima kroz korišćenje VR naočara mogu da isprobaju različite scenarije u virtuelnoj stvarnosti i steknu dodatni uvid u svet rada.

- Ovaj vid promocije ima za cilj da mladima približi značaj dualnog obrazovanja i pomogne im da prepoznaju sopstvena interesovanja i potencijale kroz praktično iskustvo - navodi se u saopštenju.