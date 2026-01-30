Slušaj vest

Poslodavci se za uključivanje u dualno obrazovanje prijavljuju putem veb-portala Privredne komore, gde, kako su naveli iz PKS, u nekoliko koraka mogu da kreiraju profil kompanije i podnesu prijavu za učešće u ovom obrazovnom modelu.

Učenici koji se školuju po dualnom modelu, u zavisnosti od obrazovnog profila, deo nastavnog procesa provode u kompanijama, gde stiču praktična znanja, radne navike i uvid u realno poslovno okruženje.

Za školsku 2026/2027. godinu u okviru dualnog obrazovanja u ponudi se nalaze 93 obrazovna profila iz 12 područja rada.

Podsetimo, ovim programom, poslodavci su u obavezi da isplaćuju učenicima i naknadu čiji je iznos propisan odlukom i pravilima o dualnom obrazovanju u Srbiji.

