Rok za prijavu poslodavaca za dualno obrazovanje ističe sutra, 31. januara, objavila je Privredna komora Srbije (PKS).
Sutra ističe rok za prijavu poslodavaca za dualno obrazovanje: Šansa za stručnu praksu u 12 područja rada
Poslodavci se za uključivanje u dualno obrazovanje prijavljuju putem veb-portala Privredne komore, gde, kako su naveli iz PKS, u nekoliko koraka mogu da kreiraju profil kompanije i podnesu prijavu za učešće u ovom obrazovnom modelu.
Učenici koji se školuju po dualnom modelu, u zavisnosti od obrazovnog profila, deo nastavnog procesa provode u kompanijama, gde stiču praktična znanja, radne navike i uvid u realno poslovno okruženje.
Za školsku 2026/2027. godinu u okviru dualnog obrazovanja u ponudi se nalaze 93 obrazovna profila iz 12 područja rada.
Podsetimo, ovim programom, poslodavci su u obavezi da isplaćuju učenicima i naknadu čiji je iznos propisan odlukom i pravilima o dualnom obrazovanju u Srbiji.
