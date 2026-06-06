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Kompanija Mlekoprodukt d.o.o. Zrenjanin obaveštava potrošače da je u toku dobrovoljni opoziv sledećeg proizvoda sa tržišta:

  • Ile de France Petit Brie 125 g
  • Lot: S26097F3P3
  • Rok upotrebe: 06.06.2027.
  • Broj odobrenog objekta: FR 01 405 002 CE

Povlačenje se sprovodi zbog sumnje na prisustvo enterotoksina koje proizvodi bakterija Staphylococcus aureus u navedenom lotu proizvoda.

Potrošači koji poseduju proizvod iz navedenog lota ne treba da ga konzumiraju. Proizvod je potrebno vratiti u prodajni objekat u kojem je kupljen. Povraćaj novca biće omogućen i bez fiskalnog računa.

Enterotoksini mogu izazvati gastrointestinalne tegobe, uključujući mučninu i povraćanje, u roku od nekoliko sati nakon konzumacije. Potrošačima koji su konzumirali ovaj proizvod i imaju navedene simptome preporučuje se da se obrate svom lekaru.

Povlačenje se odnosi isključivo na proizvod Ile de France Petit Brie 125 g, lot S26097F3P3. Ostali lotovi i drugi proizvodi brenda Ile de France nisu obuhvaćeni ovom merom.

Za dodatne informacije potrošači se mogu obratiti:
Telefon: +381 23 540 830
E-mail: kontakt.biser@mlekoprodukt.com
Mlekoprodukt d.o.o. Zrenjanin, Temišvarski drum 24, 23000 Zrenjanin

Biznis Kurir

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