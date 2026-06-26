Menadžerka poslala mejl radniku jer je otišao 3 min s posla ranije

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Reč je o sistemu koji je uspostavila Kancelarija za IT i eUpravu, za elektronsko plaćanje svih taksi i naknada u postupcima javnih organa, bez obaveze da naknadno dostave overenu uplatnicu kao dokaz uplate.

Trenutno je, preko ovog sistema, moguće elektronski generisati opštu uplatnicu koju korisnik samostalno popunjava, dok je cilj da od 2027. godine ceo proces bude potpuno automatizovan - građanin će izabrati uslugu, a sistem će sam prikazati šta treba da plati, kome i u kom iznosu, navedeno je u saopštenju Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj (NALED).

Građani ako se opredele za ovakvo elektronsko plaćanje opštom uplatnicom, treba da na sistemu ePlati (www.plati.euprava.gov.rs), odaberu opciju "opšta uplatnica" i tu unesu podatke o pružaocu usluge, platiocu, primaocu, iznosu i svrsi uplate, nakon čega sistem generiše jedinstveni poziv na broj.

Nakon plaćanja institucija koja pruža uslugu će moći da proveri uplatu po službenoj dužnosti.

Ovo predstavlja prvi korak ka jednostavnijoj administraciji, bez višestrukog odlaženja na razne šaltere, bez čuvanja papira i rizika da se dokaz o uplati izgubi, ali i bez rizika od zloupotreba koje su se u prošlosti dešavale poput korišćenja iste uplatnice više puta ili dodavanja nula na već overenim uplatnicama.