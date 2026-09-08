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Porodična kuća u naselju Banatsko Višnjevo, na teritoriji opštine Žitište, nedaleko od Zrenjanina, prodaje se za 22.000 evra. Nekretnina ima 83 kvadratna metra, dok se nalazi na ogromnom placu površine 2.887 kvadrata.

Kuća je zidana od cigle i ima visok temelj, dok je krov čvrst i pokriven crepom. Podovi su urađeni u cementnoj košuljici sa drvenom oblogom, a plafoni su veoma visoki. Prozori su drveni, očuvani i imaju roletne.

Objekat, međutim, zahteva adaptaciju.

U kući se nalaze dve spavaće sobe, kuhinja sa dnevnim boravkom koji je podeljen na odvojene zone, ostava i kupatilo. U kupatilu su trenutno WC šolja i lavabo, dok postoji mogućnost ugradnje kade ili tuš kabine.

Kako se navodi u oglasu, nameštaj i stvari koje se vide na fotografijama ostaju u kući.

Od infrastrukture su dostupni gradska voda i trofazna struja, dok je kanalizacija rešena putem septičke jame.

Oglas za prodaju kuće Foto: Printscreen Facebook/Jeftine nekretnine Srbija

Na placu još jedan objekat sa kuhinjom, sobom i kupatilom

Posebna pogodnost ove nekretnine je što se na placu nalazi i dodatni manji objekat, koji ima kuhinju, spavaću sobu i kupatilo sa kadom.

Prema navodima iz oglasa, ovaj prostor može da posluži kao gostinska kuća ili sauna.

Na imanju se nalaze i pomoćni objekti, među kojima su šupa i kotarka.

Plac ima ukupno 2.887 kvadratnih metara, a nekretnina se vodi na jedinstvenom broju parcele. U oglasu se navodi i mogućnost kupovine od strane stranih državljana.

Mirno naselje, Zrenjanin udaljen oko 30 kilometara

Banatsko Višnjevo je mirno naselje okruženo zelenilom, a u mestu se nalaze osnovni sadržaji poput prodavnica, kafića, ambulante i pošte.

Škola i vrtić nalaze se u susednom Krajišniku, udaljenom oko četiri kilometra.

Od Žitišta je nekretnina udaljena oko 18 kilometara, dok je do Zrenjanina potrebno preći približno 30 kilometara.