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Nekretnina u Osipaonici nalazi se uz glavni put, a vlasnik navodi da uz montažnu kuću od 100 kvadrata dobija i pomoćni objekat od oko 70 kvadrata. Postoji mogućnost dogovora za još 10 ari zemljišta.

Na Fejsbuk grupama posvećenim prodaji povoljnijih nekretnina sve češće se mogu pronaći oglasi vlasnika koji, osim klasične kupoprodaje, ostavljaju prostor i za drugačiji dogovor. Jedan takav oglas objavio je Nenad u grupi "Jeftine kuće na selu", gde je ponudio nekretninu u Osipaonici kod Smedereva za 70.000 evra.

Kako je naveo u oglasu, kuća se nalazi uz glavni put, u Beogradskoj ulici, a na placu od 10 ari nalaze se montažna kuća od oko 100 kvadratnih metara i pomoćni objekat površine približno 70 kvadrata.

Posebno je zanimljivo što vlasnik navodi da postoji mogućnost dogovora za kupovinu još 10 ari zemljišta iza kuće.

Montažna kuća od 100 kvadrata i pomoćni objekat

Prema navodima prodavca, glavni stambeni objekat ima oko 100 kvadratnih metara.

U kući postoje dva kupatila. Jedno je opremljeno kadom, dok se u drugom nalazi tuš-kabina.

Nekretnina ima priključke za struju i vodu, a vlasnik navodi i da je ugrađen alarm.

Na imanju se nalazi i pomoćna zgrada od približno 70 kvadratnih metara, kao i zidani objekat koji može da služi kao roštilj ili pušnica.

Čitavo imanje je ograđeno, postavljena je kovana kapija, a ulazna kapija ima i mogućnost daljinskog otvaranja.

"Kuća je kao prvog dana"

Prodavac u oglasu posebno ističe stanje nekretnine.

Prema njegovim rečima, kuća nema problema sa vlagom, dok je krov u veoma dobrom stanju i nigde ne prokišnjava.

Kako tvrdi, nekretnina izgleda "kao od prvog dana, kao nova".

Zainteresovanima je ponudio i mogućnost da im putem privatne poruke pošalje video-snimke kuće i imanja, kako bi pre dolaska mogli detaljnije da pogledaju nekretninu.

Moguće je kupiti još 10 ari iza kuće

Uz osnovni plac od 10 ari, vlasnik navodi da postoji mogućnost posebnog dogovora za dodatnih 10 ari zemljišta koje se nalazi iza kuće.

Od te površine, prema njegovom opisu, šest ari je betonirano.

Na tom delu postoji i temelj dimenzija 20 puta 10 metara, visine oko pola metra.

Preostala četiri ara placa nisu betonirana.

Ova mogućnost mogla bi biti zanimljiva kupcu kojem je potrebno više prostora za dodatni objekat, radionicu, skladište ili neku drugu namenu, naravno uz prethodnu proveru dokumentacije i mogućnosti gradnje.

Ne mora cela cena da bude isplaćena u novcu

Još jedan detalj iz oglasa privukao je pažnju.

Vlasnik je otvoren za mogućnost da u dogovor uključi i vozilo.

Kako je naveo, mogao bi da prihvati automobil, kamion, kombi ili šlep-službu, pod uslovom da je ponuđena cena vozila "normalna i realna".

Detalje eventualne zamene i doplate zainteresovani bi dogovarali direktno sa prodavcem.

Cena 70.000 evra, vlasništvo 1/1

Za kuću sa osnovnim placem prodavac traži 70.000 evra.

U oglasu navodi i da je vlasništvo 1/1, ali kao i kod svake kupovine nekretnine, zainteresovani bi pre davanja kapare trebalo samostalno da provere podatke u katastru, status svih navedenih objekata i eventualne terete.

Posebno bi trebalo proveriti dokumentaciju montažne kuće i pomoćnog objekta, kao i pravni i urbanistički status temelja na dodatnom placu ukoliko kupca interesuje i tih deset ari.

Oglas je zanimljiv upravo zbog kombinacije koju nudi: oko 170 kvadrata stambenog i pomoćnog prostora, što je jedan od primera neobičnih ponuda koje se poslednjih meseci pojavljuju na tržištu kuća na selu.