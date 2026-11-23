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Korišćenje mobilnog telefona tokom vožnje jedan je od opasnijih oblika ometanja pažnje za volanom, a u Nemačkoj se sve glasnije traži strože kažnjavanje takvog prekršaja. Nemački savet za bezbednost saobraćaja (DVR) zalaže se za znatno povećanje novčanih kazni, i to na najmanje 500 evra. Istovremeno podržava uvođenje sistema kamera koje bi automatski otkrivale vozače koji tokom vožnje drže mobilni telefon u ruci.

Reč je o takozvanim monocam kamerama, tehnologiji koja već postoji u nekim zemljama i čija je svrha lakše otkrivanje korišćenja telefona za volanom. Predsednik DVR-a Manfred Virš smatra da je reč o isplativom ulaganju u bezbednost saobraćaja, piše HAK Revija.

EEfikasnost nadzora

Kao primer efikasnosti takvog nadzora naveo je rezultate iz Nemačke i inostranstva. Tokom probnog perioda u Triru broj otkrivenih slučajeva korišćenja mobilnog telefona u vožnji smanjio se za oko 70 odsto. U australijskoj saveznoj državi Novi Južni Vels broj takvih prekršaja pao je za približno 82 odsto od 2019. godine. Koliko ometanje pažnje može biti opasno, pokazuju i nemački statistički podaci.

Prema informacijama Saveznog zavoda za statistiku, na koje se poziva DVR, tokom 2025. zabeleženo je više od 1.100 saobraćajnih nezgoda sa povređenim osobama u kojima je kao uzrok navedeno korišćenje elektronskih uređaja. U tim nezgodama je 15 osoba poginulo, 199 je teško povređeno, a 1.257 lakše. Važno je pritom napomenuti da se podaci odnose na elektronske uređaje uopšte, a ne isključivo na pametne telefone.

Virš smatra da su postojeće kazne za korišćenje mobilnog telefona za volanom preniske. U Nemačkoj vozač koji bude uhvaćen u tom prekršaju plaća 100 evra i dobija jedan kazneni poen. Ako pritom ugrozi druge učesnike u saobraćaju ili izazove saobraćajnu nezgodu, kazna raste na 150, odnosno 200 evra.

U tim slučajevima slede i dva kaznena poena, kao i zabrana upravljanja vozilom u trajanju od mesec dana. Poređenja radi, kazna za vožnju sa koncentracijom alkohola u krvi od najmanje 0,5 promila iznosi 500 evra.

- Zalažemo se za znatno povećanje kazne, bar na taj iznos - poručio je Virš.

Povećan rizik od sudara

Na ozbiljnost problema upozorava i studija objavljena ove godine, prema kojoj je rizik od sudara bio veći kada je pažnja vozača bila ometena pametnim telefonima, ekranima osetljivim na dodir i drugim digitalnim aplikacijama nego u uslovima simulirane koncentracije alkohola u krvi od 0,8 promila. Reč je o poređenju iz istraživanja, a ne o tvrdnji da je svako korišćenje mobilnog telefona jednako opasno kao vožnja sa tom koncentracijom alkohola.

Osim strožih kazni, DVR podržava i inicijativu nemačkog ministra saobraćaja Štefena Bilgera za uvođenje monocam sistema. Te kamere visoke rezolucije postavljaju se tako da snimaju unutrašnjost vozila kroz vetrobransko staklo. Analiziraju se prisustvo mobilnog telefona u blizini vozača i položaj njegovih ruku, a kada sistem prepozna sumnjivu situaciju, nastaje snimak koji naknadno pregledaju posebno obučeni policijski službenici.