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Slučaj je izazvao veliku pažnju poljskih medija, koji upozoravaju putnike da se pre dolaska u jedan od najpoznatijih hrvatskih turističkih gradova dobro informišu o saobraćajnim pravilima. Jedan poljski turista obratio se hrvatskom portalu Index tvrdeći da je zbog dva ulaska automobilom u zabranjenu zonu dobio dve kazne od po 1.500 evra. Prema njegovim navodima, zahtev za plaćanje ukupno 3.000 evra stigao je više od godinu dana nakon odmora.

Turista je izrazio nezadovoljstvo visinom iznosa i postupkom naplate. Tvrdi da se tokom boravka u Hrvatskoj pridržavao saobraćajnih propisa i da ga je naknadni zahtev za plaćanje iznenadio. Požalio se i na otežanu komunikaciju sa advokatskim kancelarijama uključenim u naplatu. Ipak, zasad nije jasno na osnovu čega je u njegovom slučaju zatraženo 1.500 evra za svaki prekršaj niti šta sve taj iznos obuhvata.

Gde važe posebna saobraćajna pravila?

Dubrovnik je 2. juna 2025. godine uveo posebnu regulaciju saobraćaja sa ciljem smanjenja gužvi, zaštite istorijskog jezgra i poboljšanja kvaliteta života stanovnika. Ograničenja se odnose na područje oko Starog grada, uključujući prilazne pravce od Ilijine glavice preko Zagrebačke ulice do Viktorije, kao i područja oko Pila i Boninova.

Na prilazima su postavljeni saobraćajni znakovi, semafori i elektronske informativne table. Kamere očitavaju registarske oznake i beleže vozila koja ulaze u zonu bez odgovarajućeg odobrenja. Važno je naglasiti da se ograničenja ne odnose na ceo Dubrovnik, već na posebno regulisano područje.

Jedan od razloga zbog kojih iznosi mogu biti iznenađujuće visoki jeste pravni status vlasnika vozila. Prema navedenim iznosima, kazne za neovlašćeni ulazak iznose:

260 evra za fizička lica;

660 evra za preduzetnike;

1.320 evra za pravna lica, uz dodatnih 260 evra za odgovorno lice u kompaniji.

Zbog takvih razlika posebno bi mogli da budu pogođeni turisti koji koriste službene ili iznajmljene automobile registrovane na kompanije. Evropski centar za potrošače upozorio je na slučajeve u kojima su zahtevi za plaćanje povezani sa iznajmljenim vozilima premašivali 1.600 evra. Rent-a-car kompanija može da plati kaznu, a zatim od korisnika vozila zatraži nadoknadu troškova, u zavisnosti od okolnosti i ugovornih uslova.

Svaki ulazak može da znači novu kaznu

U maju 2026. godine Dubrovnik je doneo i posebnu odluku koja predviđa mogućnost nižih kazni za rent-a-car kompanije ako blagovremeno dostave podatke i dokaz da je vozilo koristilo fizičko lice. U takvim slučajevima predviđena je kazna od 260 evra za kompaniju i 30 evra za odgovorno lice.

Ta mogućnost, međutim, ne znači da se svaki ranije izdat nalog automatski umanjuje. Dodatni problem za vozače predstavlja činjenica da kazna može da bude izdata za svaki pojedinačni neovlašćeni ulazak u zonu.

Drugim rečima, vozač koji nekoliko puta u jednom danu uđe u područje sa ograničenim saobraćajem mogao bi da dobije više zasebnih kazni. Zato je važno proveriti dozvoljene pravce kretanja i ne oslanjati se isključivo na navigaciju.

Na kritike turista reagovao je i dubrovački gradonačelnik Mato Franković, istakavši da se pravila moraju jednako primenjivati na sve. Prema njegovim rečima, cilj visokih kazni jeste da odvrate vozače od kršenja propisa, a ne da se ostvaruje prihod od naplate.

Ograničenja su, kako je naglasio, uvedena radi smanjenja saobraćajnih gužvi, poboljšanja kvaliteta života građana i omogućavanja nesmetanog prolaska hitnih službi.

Kako izbeći kaznu ako u Dubrovnik dolazite automobilom?

Poseban saobraćajni režim redovno se primenjuje od 1. marta do 30. novembra, a ograničenja mogu da važe i u drugim periodima pojačanog saobraćaja. Pre putovanja zato je preporučljivo proveriti aktuelna pravila i uslove ulaska na zvaničnim stranicama Grada Dubrovnika.

Turisti koji su rezervisali smeštaj unutar regulisane zone i imaju obezbeđeno parking-mesto trebalo bi da provere da li je domaćin blagovremeno registrovao registarsku oznaku njihovog vozila. Prema navedenim pravilima, registracija se obavlja unapred ili najkasnije tri dana od dolaska.

Druga mogućnost je korišćenje gradskih parkirališta na kojima se može rezervisati mesto, uz prethodnu proveru uslova i eventualnih prava pristupa zoni.

Ako je kazna već stigla, potrebno je pažljivo proveriti podatke na nalogu, rok za plaćanje i mogućnosti osporavanja. Prema informacijama Evropskog centra za potrošače navedenim u izveštaju, kazna za privatno vozilo može da se smanji na dve trećine propisanog iznosa ako se plati u roku od osam dana od dostavljanja. Pre uplate ipak treba proveriti da li se ta mogućnost odnosi na konkretan nalog.