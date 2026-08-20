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Vozača za koga se tokom kontrole u saobraćaju utvrdi da je upravljao vozilom pod dejstvom alkohola policija može isključiti iz saobraćaja, a ukoliko "naduva" više od 1,20 promila, odbije alkotestiranje, ili bude pozitivan na droga testu, obavezno mu sledi zadržavanje u policijskoj stanici.

Evo prilike da saznate kako to sve izgleda, ali ne na sopstvenom, već na iskustvu drugih vozača.

Manje pijanih, više drogiranih

Iako se iz godine u godinu smanjuje broj saobraćajnih nezgoda koje izazivaju vozači pod dejstvom alkohola, taj broj je i dalje nedopustivo veliki.

Nažalost, nastavlja se trend porasta broja vozača koji su isključeni iz saobraćaja zato što su vozili pod uticajem psihoaktivnih supstanci, piše sajt Polovni automobili.

Više od 57.000 prošle godine je kažnjeno zbog vožnje pod dejstvom alkohola, a preko 13.000 zadržano je na trežnjenju, zbog alkohola ili nedozvoljenih supstanci.

Mnogi od tih vozača izazvali su saobraćajne nezgode u kojima je bilo povređenih, a nažalost i poginulih lica.

Od početka ove godine već je otkriveno oko 20.000 alkoholisanih vozača, blizu 1.000 drogiranih, a dobar deo je morao da se upozna sa službenim prostorijama u policijskim stanicama i iz prve ruke sazna kako izgleda prinudno prenoćište na takvom mestu.

Skuplje i od Hiltona i od Šeratona

Za upravljanje vozilom pod dejstvom alkohola propisana je minimalna novčana kazna od 10.000 dinara, dok su za veće količine alkohola propisane novčane kazne u rasponu, kao i izricanje zaštitne mere zabrane upravljanja motornim vozilom i kaznenih poena.

Za upravljanje vozilom u stanju potpune alkoholisanosti (sa više od 2,00 promila), što predstavlja nasilničku vožnju, propisana je kazna zatvora od 30 do 60 dana ili kazna rada u javnom interesu u trajanju od 240 do 360 sati, uz novčanu kaznu u iznosu od 120.000 do 140.000 dinara, zaštitnu meru zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od najmanje 9 meseci i 15 kaznenih poena.

Nešto malo blaža kazna je za preko 1,20 promila, ali i dalje ogromna za naše uslove i standard većine građana. To je od 100.000 do 120.000 dinara ili najmanje 15 dana zatvora, isključenje iz saobraćaja na 24 sata, zadržavanje u pritvoru do 12 sati, najmanje osam meseci zabrane upravljanja vozilom i devet kaznenih poena.

U svakom slučaju, prinudno prenoćište u službenim prostorijama MUP-a zbog vožnje pod dejstvom alkohola, košta više nego da ste proveli noć u nekom od luksuznih hotela, da ne govorimo o ovim pratećim sankcijama koje se nikako ne mogu izbeći.

Kakav je smeštaj?

A šta dobijate za taj novac? Pa ne i Bog zna šta, kažu oni koji su imali takva iskustva.

"Hladnu ćeliju sa tvrdim krevetom, prljavim jastukom i ćebetom za koje se ne može reći da dobro miriše. Nisam mogao da zaspim, bilo je užasno. Pritom su mi skinuli pertle kao da ću ne znam šta da uradim sa njima. Grozno jedno iskustvo", kaže jedan naš vozač koji je iz razumljivih razloga hteo da ostane anoniman.

Još gore je prošla jedna Novosađanka. Prema njenom svedočenju, pre manje od mesec dana, nju su najpre stavili u ćeliju sa dva muškarca, iako propisi nalažu da u prostoriji za zadržavanje mogu boraviti samo osobe istog pola.

Tek na njeno insistiranje prebačena je u drugu, koja je verovatno tek neposredno pre toga ispražnjena.

Inače, u tim ćelijama su otvoreni toaleti, odnosno u uglu se nalazi WC šolja bez ikakvih vrata, pregrade ili fizičke barijere.

Dakle, zaista grozno iskustvo. Pritom, pre nego što vas dovedu, morate da se pobrinete i za to šta će biti sa vašim automobilom kada vas isključe iz saobraćaja.

Ako među vašim putnicima ima treznih vozača, onda je lako, ali problem je ako ste sami. Ukoliko nije dozvoljeno da tu negde ostavite vozilo, možda ćete morati da pozovete nekoga ko ima vozačku dozvolu da dođe i da ga odveze.

Ko mora na zadržavanje?

Ukoliko se u kontroli saobraćaja zatekne vozač za kog je alkometrom utvrđeno da je upravljao vozilom u stanju teške, veoma teške ili potpuna alkoholisanosti, tj. sa više od 1,20 promila alkohola u organizmu, vozač će biti zadržan u službenim prostorijama do otrežnjenja, a najduže 12 sati.

Ista mera biće primenjena i ukoliko je vozač zatečen da upravlja vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci ili ukoliko odbije alko test ili test na psihoaktivne supstance.

Zadržavanje se određuje rešenjem o zadržavanju koje donosi rukovodilac nadležne organizacione jedinice ili policijski službenik koga on ovlasti.

Policijski službenik koji sprovodi meru zadržavanja lica odgovoran je za ostvarivanje prava zadržanog lica, uključujući njegovu bezbednost, od momenta njegovog smeštaja u prostoriju za zadržavanje, do prekida ili ukidanja zadržavanja.

U istoj prostoriji za zadržavanje mogu se zadržavati samo lica istog pola.

Bolesno ili povređeno lice kome je očigledno potrebna lekarska pomoć ili lice koje pokazuje znakove težeg trovanja alkoholom ili drugim sredstvom, ne može se zadržati u prostoriji za zadržavanje.

Ovim licima, policijski službenik koji vrši zadržavanje mora odmah organizovati pružanje potrebne lekarske pomoći i smeštaj u odgovarajuću zdravstvenu ustanovu.

Kakva je procedura?

Policijski službenik koji vrši zadržavanje lica, pre smeštaja lica u prostoriju za zadržavanje:

uručuje licu koje se zadržava rešenje o zadržavanju;

vrši pregled lica i privremeno oduzima predmete koji su pogodni za povređivanje, napad, samopovređivanje ili bekstvo lica, a po potrebi i druge predmete;

kad je to potrebno i kad su se stekli uslovi propisani zakonom, vrši pretresanje lica;

vizuelnim pregledom utvrđuje postojanje vidljivih povreda i eventualnih oštećenja odeće i obuće lica;

obavlja razgovor sa licem i pita da li lice ima bolove ili druge zdravstvene probleme, da li prima medicinsku terapiju i da li ima potrebu za određenom vrstom lekova ili medicinske pomoći;

kada lice ima vidljivih povreda ili drugih zdravstvenih problema, obavezno organizuje pružanje lekarske pomoći;

uručuje obaveštenje o njegovim pravima Kolike su kazne

Evo iznosa svih propisanih kazni za vožnju pod dejstvom alkohola:

Tabela kazni za vozače u alkoholisanom stanju Foto: Kurir

Uskoro strože kazne za vožnju pod dejstvom opojnih droga

Vozačima pod dejstvom psihoaktivnih supstanci preti novčana kazna u iznosu od 20.000 do 40.000 dinara ili kazna zatvora do 30 dana, osam kaznenih poena i zaštitna mera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od najmanje šest meseci. Očigledno, znatno manje nego za teško, veoma teško ili potpuno pijanstvo, ali samo dok ne bude donet novi Zakon o bezbednosti saobraćaja, kada se očekuje da visina kazni bude uvećana.

Naravno, za razliku od stepena alkoholisanosti koji se može ustanoviti alkotestiranjem i na osnovu toga izreći propisana kazna, kod korišćenja psihoaktivnih supstanci je situacija malo složenija. Tu se ne može utvrditi u kojoj meri je vozač drogiran, već samo da li je pozitivan, ili nije, ali zato pozitivan može biti i dva, tri ili više dana nakon konzumiranja.