Ručke od kolica za kupovinu spadaju u najprljavije stvari

Slušaj vest

Pakovanja omiljenih slatkiša sve su manja, dok cene ne prate taj trend. Na novu takvu praksu prehrambenog giganta Nestlé upozorila je potrošačka organizacija iz Hamburga, koja je zbog smanjenja količine proizvoda brendove KitKat, Lion i Smarties Minis proglasila "prevarom meseca“.

U mini-pakovanjima ovih slatkiša broj komada smanjen je sa dosadašnjih 13 na samo deset. Iako se na ambalaži pojavila oznaka "Neues Format - jetzt“, odnosno "Novi format - sada“, potrošačka organizacija smatra da kupci iz samog natpisa nisu mogli jasno da zaključe da novi format zapravo znači i manje proizvoda u pakovanju.

Reč je o pojavi poznatoj kao šrinkflacija, odnosno situaciji u kojoj proizvođač smanjuje količinu proizvoda, dok cena ostaje ista ili raste.

Cena veća 30 odsto, a količina manja

Tokom jula 2026. godine u Hamburgu su zabeležene različite cene novih pakovanja slatkiša. U prodavnicama maloprodajnog lanca Rewe jedna kesica koštala je 4,79 evra, što je bilo približno 30 odsto više nego ranije.

Nedugo zatim cena je snižena na 3,79 evra, a prema podacima potrošačke organizacije, istu cenu potom su počeli da primenjuju i drugi trgovci.

Međutim, niža cena kesice ne znači da su kupci prošli jeftinije. Kada se cena preračuna na pojedinačne komade slatkiša, trošak po komadu i dalje je tri odsto viši.

Prema podacima organizacija za zaštitu potrošača, najnovija promena nije izolovan slučaj. Na brendovima KitKat, Smarties i Lion tokom prethodnih godina više puta je zabeležena kombinacija smanjenja količine proizvoda i povećanja cene.

Još 2020. godine mini-pakovanja sadržala su 15 komada KitKat Minis slatkiša, a cena je iznosila 2,99 evra. Ista količina tada je važila i za Smarties i Lion.

Godinu dana kasnije broj komada smanjen je sa 15 na 13, dok je cena ostala 2,99 evra. Najnovija promena usledila je 2026. godine, kada je broj komada dodatno smanjen na deset.

Na upit potrošačke organizacije Verbraucherzentrale Hamburg, Nestlé je potvrdio da je količina proizvoda u pakovanjima smanjena.

Iz kompanije su objasnili da im promena omogućava da mini-slatkiše ponude po nižoj preporučenoj maloprodajnoj ceni od 3,79 evra. Prethodna preporučena maloprodajna cena iznosila je 4,79 evra.

Nestlé pritom ističe da konačnu cenu koju kupci plaćaju u prodavnicama ne određuje proizvođač. Odluka o maloprodajnoj ceni, poručuju iz kompanije, u potpunosti je u rukama trgovaca, na koje proizvođač nema uticaj.

Šrinkflacija stigla i do čokolade i keksa

Ova pojava nije nepoznata ni potrošačima u regionu. Pakovanja pojedinih proizvoda tokom godina postajala su sve manja, dok su cene istovremeno rasle.

Tako su, primera radi, čokolade od nekadašnjih 100 grama dobijale pakovanja od 80 grama ili manje, dok su velika pakovanja keksa od jednog kilograma smanjivana na oko 840 grama.