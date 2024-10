Trenutno u našim radnjama ovi konditorski proizvodi, uzimajući u obzir sve vrste od običnih mlečnih čokolada do kvalitetnih crnih, koštaju od 1.200 do, čak 4.000 dinara za kilogram. Ako se ima u vidu da za kilogram bifteka treba izdvojiti oko 3.000, onda je ovaj slatkiš premašio i najkvalitetnije meso.

U našoj zemlji je počela sezona slava, a čokolada za kuvanje je jedan od glavnih sastojaka sitnih kolača koji su neizostovni deo svečana trpeze. Cena se za 200 grama ovog konditorskog proizvoda kreće od 390 do, čak, 587 dinara, što znači da kilogram košta od 1.950 do 2.935. Najtraženiji brend čokolade za kuvanje skuplji je ako se kupuje u manjem pakovanju od 100 grama, jer treba izdvojiti 225 dinara. Ali, u istoj gramaži se može naći i najjeftinija, pa je tako jedan proizvođač na akciji nudi za 170 dinara.

U marketima je uočljivo da su mnogi brendovi čokolada na sniženju. Tako 100 grama crne kvalitetnije, sa visokim sadržajem kakaoa, od 70 odsto pa naviše, na akciji košta 160 do 360 dinara, a redovne cene su od 340 do 400 dinara. Klasična mlečna čokolada iste gramaže prodaje se na sniženju od 120 do 250, dok su redovne cene uglavnom od 300 do 350 dinara.