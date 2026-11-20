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Dževat Jusufi nije odgovorio na pitanja "Kurira" kako je otvorio "Burger king" u Srbiji. Pitali smo ga i da li je imao problema prilikom pokretanja biznisa u našoj državi, kao i da li je imao podršku administracije. Njegovoj kompaniji "NORMBERG menadžment GmbH" iz Beča u utorak ujutru dobila naša pitanja, ali odgovora do zaključenja ovog izdanja "Kurira" nema.

Da li je u pitanju ignorisanje medija ili nešto drugo, možemo samo da nagađamo. Odgovori na pitanje da li je zbog činjenice da je Albanac sa KiM imao nekih problema? Zašto? Reagovanje njega ili njegove firme bi bilo izuzetno važno za javnost Srbije, jer je ovu državu Jusufi tužio sa tvrdnjom da je diskriminisan kao nacionalna manjina. Iako je ovaj sud njegovu prijavu odbio kao neosnovanu, važno je da Jusufi kaže da li njegov utisak iz tog sudskog procesa gde se osećao kao diskriminisan prestao.

Ćute i u ministarstvu

Ovako možemo samo da nagađamo i pretpostavljamo. Sudeći prema razvoju dogadaja da je Jusufi izgubio osećaj diskriminisanosti u Srbiji. Takav zaključak bi se mogao doneti na osnovu činjenice da je pokrenuo posao i ne samo to. Pokrenuo ga je na tri najbolja moguća prodajna mesta u Beogradu. Prvi već, kao što smo pisali, od 12. Novembra radi u TC "Ušcu", a u primremi su još po jedan u TC "Beo šoping centar" I TC "Galerija".

Tata, ja ne mogu tamo da jedem Našoj redakciji javio se čitalac koji je podelio sa nama slučaj njegovog sina. -Išao sam sa mojim prvencem u "Ušće", nešto smo pazarili i ogladneli - započinje naš čitalac, koji je želeo da mu se ime ne objavljuje. Čuo sam da se konačno kod nas otvorio "Burger king", pa znajući da gde god odemo u inostranstvo obavezno klopamo nešto kod njih. Predložio sam mu da odemo, ali me je njegov odgovor zaledio. Rekao mi je tata, ne mogu da jedem kod njih. Ta firma je u vlasništvu Albanca sa KiM, a ti znaš da je moj najbolji drug uhapšen i maltretiran od strane tzv. Kosovske policije samo zato što je nosio majicu na kojoj je ćirilicom pisalo Kosovo.

Teško je verovati da bi pripadnik nacionalne manjine pod diskriminacijom mogao da učini ovako nešto. Pogotovo neko ko se pozivao na diskrininaciju od strane države da bude primljen u Vladi Srbije kao deo priprema za lansiranje svojih poslovnih operacija. I ne samo da su njegovi predstavnici ušli u zgradu Vlade Srbije nego ih je u februaru ove godine primila ministarka privrede Adrijana Mesarović, potom u saopštenju pohvalno se osvrnula na dolazak "Burger kinga" u našu državu, da bi potom njeno ministarstvo je saopštenje otpremilo medijima i okačilo na portal ministarstva.

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I na adresu ovog ministarstva "Kurir" je poslao pitanja povodom otvaranja "Burger kinga" u Srbiji. Zanimalo nas je kako su tekli pregovori? Da li su znali da je vlasnik franšize Albanac sa KiM? Da li je Jusufi prisustvovao sastanku i koliko Albanaca sa KiM posluje u Srbiji? Ni na jedno nismo dobili odgovor.

Čudno ponašanje