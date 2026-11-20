Fjučersi zlata za isporuku u decembru 2026. na berzi Komex oslabili su za 5,44 odsto i spustili se na 3.538,3 dolara po trojskoj unci.
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Cena zlata pala ispod 3.550 dolara po unci: Najniži nivo od septembra 2025. godine
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Cena fjučersa zlata za isporuku u decembru 2026. godine na berzi Komex pala je ispod 3.550 dolara po trojskoj unci prvi put od 2. septembra 2025. godine, prema najnovijim podacima trgovanja.
Do 5.12 časova po moskovskom vremenu cena je pala za 5,44 odsto, preneo je TASS.
Dodato je da je to 3.538,3 dolara po unci.
Biznis Kurir/Tanjug
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