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Pokretanje sopstvenog biznisa više ne mora da podrazumeva veliki početni kapital, skupe poslovne prostore i brojne zaposlene. Zahvaljujući internetu i sve većoj potražnji za različitim uslugama, danas postoje poslovi koje je moguće započeti sa svega nekoliko stotina evra, a koji već u prvim mesecima mogu da donesu solidnu zaradu.

Za one koji žele da napuste klasičan posao, obezbede dodatni izvor prihoda ili se oprobaju u preduzetničkim vodama, izdvajaju se tri delatnosti koje ne zahtevaju velika ulaganja, a imaju potencijal za dalji razvoj.

Vođenje društvenih mreža

Sve veći broj kompanija, malih preduzetnika i lokalnih biznisa shvata koliko je važno prisustvo na društvenim mrežama. Međutim, mnogi nemaju vremena ni dovoljno znanja da samostalno vode svoje profile, zbog čega angažuju osobe koje će se baviti tim poslom.

Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Upravo tu se otvara prilika za one koji dobro poznaju Instagram, TikTok i Facebook, umeju da kreiraju zanimljiv sadržaj i komuniciraju sa publikom.

Posao obuhvata osmišljavanje i objavljivanje fotografija i video-snimaka, odgovaranje na poruke i komentare, kao i organizovanje osnovnih reklamnih kampanja. Za početak su dovoljni telefon ili računar, internet i malo kreativnosti.

Prema navedenim procenama, početnici mogu da zarade između 300 i 600 evra mesečno po klijentu, dok iskusniji stručnjaci za društvene mreže mogu da naplate i do 1.500 evra za svoje usluge.

Onlajn prodaja

Prodaja putem interneta postaje sve popularniji način zarade, a jedna od prednosti ovog modela poslovanja jeste to što nije neophodno odmah otvarati fizičku prodavnicu.

Proizvodi se mogu nuditi putem društvenih mreža, specijalizovanih platformi i internet-oglasnika, a izbor robe zavisi od interesovanja kupaca i mogućnosti prodavca.

Među popularnim opcijama su prirodna kozmetika, mirisne sveće, dekoracije za dom, personalizovani pokloni i majice sa štampom. Postoji i mogućnost poslovanja po modelu dropshippinga, kod kojeg prodavac ne mora unapred da skladišti robu.

Početna ulaganja, prema procenama, kreću se od 100 do 500 evra mesečno, u zavisnosti od proizvoda, načina prodaje i promocije.

Uz dobro odabranu ponudu i uspešan marketing, mesečna zarada može da dostigne oko 700 evra već na početku, dok se kod razvijenijih prodavnica pominju prihodi veći od 2.000 evra mesečno. Ipak, do takvih rezultata potrebno je doći kroz kontinuiran rad, ulaganje u promociju i izgradnju baze kupaca.

Uslužni poslovi: Zarada bez kancelarije i velikih ulaganja

Za one koji ne žele da rade za računarom, već više vole praktične poslove, uslužne delatnosti na terenu mogu biti dobra prilika za pokretanje sopstvenog biznisa.

Čišćenje stanova i poslovnih prostora, održavanje dvorišta i bašti, montaža nameštaja i obavljanje sitnih kućnih popravki samo su neke od usluga za kojima postoji potražnja.

Foto: Shutterstock

Prednost ovih poslova je što za početak nije neophodna skupa oprema niti veliki poslovni prostor. Ulaganja se uglavnom odnose na nabavku osnovnog alata, sredstava za rad i oglašavanje, a prema procenama, mogu se kretati od 50 do 400 evra.

Oni koji se ovim poslovima bave povremeno mogu da ostvare mesečnu zaradu od 600 do 800 evra, dok se kod svakodnevnog rada i većeg broja klijenata potencijalna zarada procenjuje na 1.300 do 2.000 evra mesečno.

Dodatna prednost je mogućnost širenja posla putem preporuka zadovoljnih mušterija, što može da donese nove klijente bez velikih troškova oglašavanja.

Sopstveni biznis ne mora da počne velikim kapitalom

Vođenje društvenih mreža, internet-prodaja i uslužne delatnosti pokazuju da za ulazak u preduzetništvo nisu uvek potrebna velika finansijska sredstva. Ipak, početna ulaganja i navedene zarade predstavljaju okvirne procene, a stvarni rezultati zavise od potražnje, konkurencije, troškova poslovanja i sposobnosti da se privuku i zadrže klijenti.

Najvažnije je odabrati delatnost koja odgovara sopstvenim veštinama i mogućnostima, a zatim postepeno razvijati posao. Za mnoge koji razmišljaju o dodatnoj zaradi, upravo ovakvi mali biznisi mogu biti prvi korak ka samostalnom poslovanju.