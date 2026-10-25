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Ručno pravljene mirisne sveće, ukrasne figurice od voska, praznični aranžmani i pažljivo upakovani pokloni mogu da se izrađuju kod kuće i prodaju preko Instagrama, drugih društvenih mreža i interneta, bez iznajmljivanja lokala na samom početku.

Oktobar je dobar trenutak za ulazak u ovaj posao jer ostavlja vreme da se isprobaju proizvodi, naprave prve fotografije, pronađu kupci i organizuje proizvodnja pre najintenzivnijeg perioda praznične kupovine. Ipak, imajte u vidu da nije reč o zaradi koja dolazi preko noći jer uspeh zavisi od kvaliteta, cene, izgleda proizvoda, promocije i toga koliko se dobro kontrolišu troškovi.

Od hobija do posla koji može da stane na kuhinjski sto

Da izrada dekorativnih sveća može da preraste u mali posao pokazuje i primer Žakline Milenković Živković iz Zaječara, o kojoj smo pisali prošle godine, ženi koja je počela da istražuje izradu sveća, da bi zatim proširila ponudu na dekorativne aranžmane i bukete od voska.

Njeno iskustvo pokazuje da se posao može razvijati postepeno, ali i da izrada složenijih proizvoda zahteva vreme i veštinu.

1/10 Vidi galeriju Žaklina sveće Foto: Zamedia/Youtube Printscreen

Prednost ovog posla je što za prve proizvode nisu neophodni veliki prostor ni skupa industrijska oprema. Za početak mogu da budu dovoljni radni sto, posuda za kontrolisano zagrevanje voska, termometar, odgovarajući kalupi, fitilji, mirisi i boje, uz kutije i materijal za pakovanje. Sirovine i pribor mogu se nabaviti i kod domaćih specijalizovanih prodavaca, koji nude voskove, fitilje, mirisna ulja i silikonske kalupe.

Koliko vam novca treba za početak

Za skromnu kućnu radionicu razumno je planirati oko 20.000 do 40.000 dinara za početni materijal, osnovni pribor, nekoliko kalupa i ambalažu, pod uslovom da već postoji odgovarajući prostor za rad. Na domaćem tržištu, na primer, kilogram sojinog voska za izradu dekorativnih sveća košta od oko 1.100 dinara, dok pojedini silikonski kalupi koštaju od nekoliko stotina do više hiljada dinara.

Na početku je bolje kupiti manje količine nekoliko sirovina nego potrošiti ceo budžet na desetine mirisa i oblika koji možda neće pronaći kupce. Za prvu kolekciju mogu da budu dovoljni tri do pet modela, na primer mirisna sveća u teglici, dekorativna sveća u obliku cveta, praznična figura i mali poklon-paket. Tako se lakše prati šta se prodaje, a novac ne ostaje zarobljen u zalihama.

Foto: Zamedia/Youtube Printscreen

Šta se najviše isplati pred praznike

Posebnu pažnju privlače proizvodi koji izgledaju kao gotov poklon, pa kupac ne mora dodatno da razmišlja o ukrasnom papiru, kutiji i čestitki. To mogu biti kombinacije sveće, mašne, sušenog cveća i personalizovane poruke, kao i mali paketi za kolege, prijatelje ili poslovne saradnike.

Dekorativni buketi od voska i sveće neobičnih oblikamogu da budu zanimljiviji od standardnih modela, ali zahtevaju više ručnog rada. U slučaju buketa, na primer, svaki cvet mora da se napravi, složi i pažljivo upakuje, pa vreme izrade direktno utiče na zaradu. Zato nije dovoljno gledati samo razliku između cene materijala i prodajne cene, već u računicu treba uključiti i sate rada, ambalažu, eventualne neuspele komade i dostavu.

Foto: Shutterstock

Kolika može da vam bude zarada

Cene na tržištu znatno se razlikuju prema veličini, mirisu, materijalu i izgledu proizvoda. Na primer, velike ukrasne sveće od sojinog voska, teške oko 550 grama, prodaju se za otrpilike 2.000 dinara, dok se u pregledu domaće ponude pronalaze i mirisne sveće čija cena dostiže 3.000 dinara ili više.

Računica, prema našim procenama, izgleda ovako: ako se 50 sveća proda po 1.500 dinara, ukupan prihod iznosi 75.000 dinara. Međutim, to nije čista zarada. Od tog iznosa oduzimaju se vosak, mirisi, fitilji, posude, ambalaža, reklamiranje, eventualne provizije, porezi i drugi troškovi. Ako se uz sveće prodaju i skuplji poklon-paketi, prihod u tom slučaju može biti veći, ali rastu i troškovi materijala i pakovanja.

Instagram može da bude izlog, ali nije garancija prodaje

Za početak nije neophodno odmah da pravite skup internet sajt. Dobro osvetljene fotografije, kratki snimci procesa izrade, jasno istaknute cene i precizno objašnjenje kako se poručuje mogu da posluže za predstavljanje proizvoda na društvenim mrežama. Kupcima je korisno pokazati i veličinu sveće, izgled pakovanja i kako proizvod izgleda kada stigne na adresu.

Ipak, objava koja dobije mnogo pregleda ne mora da donese i veliki broj porudžbina. Zato je pametnije prvo napraviti malu kolekciju, objaviti je i pratiti reakcije nego odmah kupiti velike zalihe. Moguće je ponuditi i ograničenu prazničnu seriju uz naručivanje unapred, kako bi se proizvodnja organizovala prema stvarnoj potražnji, a ne prema pretpostavci da će se sve rasprodati.

Foto: Francisco Morgado Cuello de Oro / Alamy / Profimedia

Kada posao može da se razradi

Prvih nekoliko nedelja treba posmatrati kao probni period u kojem se uči koliko traje izrada, koji mirisi se najčešće traže i koliko kupci žele da plate. U narednim mesecima posao može da se širi kroz preporuke, ponovljene porudžbine i saradnju sa cvećarama, prodavnicama poklona ili organizatorima događaja.

Važno je i da prodaja bude uređena u skladu sa propisima.Poreska uprava navodi da prodaja robe preko interneta, uključujući prodaju na malo, podleže pravilima fiskalizacije i da sam način prodaje preko interneta ne oslobađa prodavca tih obaveza.

Na kraju, možemo da zaključimo da je najveća prednost ovog posla mogućnost da se počne malim koracima, bez zakupa lokala i velikih početnih zaliha, a oni koji pažljivo izračunaju cenu, naprave prepoznatljivu kolekciju i na vreme pripreme prazničnu ponudu imaju bolju osnovu da od kreativnog hobija razviju dodatni izvor prihoda.