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U Srbiji je 2025. godine poslovalo 267.560 preduzetnika, a najveći broj njih, 76.778 ili 28,7 odsto radio je u Beogradu, objavio je danas Republički zavod za statistiku.

U Vojvodini su poslovala 67. 552 preduzetnika ili 25,2 odsto, u Šumadiji i Zapadno Srbiji 75.214, što čini 28,1 odsto a u Regionu Južne i Istočne Srbije 48.016 preduzetnika ili 17,9 odsto.

Posmatrano po sektorima, najveće učešće u ukupnom broju preduzetnika imale su stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti, 17,6 odsto, trgovina, 15,9 odsto, prerađivačka industrija,13,3 odsto.

Preduzetnici su zapošljavali su 253.723 radnika. U Beogradskom regionu bilo je 53.398 radnika, što čini 21,0 odsto, u Vojvodini 70.509 ili 27,8 odsto, u Šumadiji i Zapadnoj Srbiji 76.028 odnosno 30,0 odsto, a u Regionu Južne i Istočne Srbije 53.788 ili 21,2 odsto zaposlenih.

Posmatrano po sektorima, najveće učešće u ukupnom broju zaposlenih kod preduzetnika u Srbiji imale su trgovina, 22,4 odsto, prerađivačka industrija, 20,3 odsto, usluge smeštaja i ishrane, 16,2 odsto.

Najveći promet ostvarili su preduzetnici iz Beogradskog regiona, 26,0 odsto, sledi Vojvodina sa 24,8 odsto, na trećem mestu je Šumadija i Zapadna Srbija sa 30,8 odsto, dok je Region Južne i Istočne Srbije ostvario 18,4 odsto ukupnog prometa.

Posmatrano po sektorima, po prometu su prednjačili preduzetnici u trgovini sa 31,6 odsto udela u ukupnom prometu a sledi prerađivačka industrija sa 16,9 odsto.