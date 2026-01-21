- Država se na inicijativu našeg predsednika Aleksandra Vučića odlučila da kroz partnerski odnos sa Bankom Poštanskom štedionicom finansirajući kamatnu stopu svede trošak proivrednika na efektivnu kamatnu stopu od svega 2 posto na godišnjem nivou što je daleko povoljniji oblik finansiranja u odnosu na ono što komercijalne banke plasiraju. Da im damo opciju da podignu plasman i za trajna obrtna sredstva i da drugi deo iskoriste za investiciju. Oba kredita su obezbeđena do milijardu dinara pojedinačno. Ministarstvo privrede je izvojilo čak 190 miliona dinara da subvencioniše kamatnu stopu. Važno je istaknemo da su ovo povoljniji krediti i od onih nekomenrcijalnih povoljnih koje je Fond za razvoj nudio. Želeli smo da idemo sa još nižom kamatom. Da konkretno pomognemo našoj privredi, da budu konkurentniji, da nabave nove mašine, da izaću na nova tržišta, otvore nova radna mesta. Ponosna sam što smo uručili 35 rešenja. To su privrednici iz svih delova naše zemlje. To je naša politika, ravnomeran regionalni razvoj. Dostupnost Banke Poštanske štedionice nam je omogućio da dođemo i do najmanjeg privrednika, u manje razvijenim područjima, da im omogućimo da se jave i apliciraju. Pozivam privrednike, mikro, mala i srednja preduzećada se jave na konkurse Ministarstva privrede. U narednim nedeljama raspisivaćemo i niz značajnih konkursa, uslove koji obezbeđuju do 30 i 40 posto bespovratnih sredstava. Svesni smo globalnih kretanja, ali ćemo kao država učiniti sve da programe i sredstva formulišemo za one kategorije koje su ugrožene tim kretanjima. Da jačamo domaću privredu. Često ističem 360 registrovanih preduzetnika, to je jedna velika i značajna brojka. Okosnica naše ekonomije je mali sektor. Banka poštanska štedionica će u saradnji sa nama i ove godine izaći sa konkretnim vidovima podrške kroz kreditiranje. To će biti u nedeljama pred nama - rekla je Mesarović.