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"Pravi ljudi. Prave prilike!" - moto je ovogodišnjeg 7. Biznis foruma koji će se 29. oktobra održati u Leksovcu. Ovo nije samo još jedan događaj posvećen biznisu, ovo je mesto okupljanja kompanija, preduzetnika i donosioca odluka iz regiona sa ciljem stvaranja kvalitetnih poslovnih veza koje vode ka konkretnim i merljivim rezultatima.

Ivana Petković, osnivač i kreator ovog foruma od 2019. godine, kada je zaživeo Biznis forum, imala je ideju i vizju da ono što se dešava u Beogradu "dovede" na jug Srbije u Leskovac. Danas, sedam godina kasnije ovaj forum je mnogo više od okupljanja preduzetnika, to je mesto gde se razmenjuju ideje i kontakti.

Regionalno povezivanje

Forum već godinama povezuje poslovne ljude centralne i južne Srbije sa kompanijama iz Beograda i Vojvodine, dok se ove godine ta mreža dodatno širi prema Severnoj Makedoniji, Bugarskoj i BiH.

- Privrednici u našem regionu nisu imali naviku da posećuju ovakve događaje, pa sam rešila da to promenim i 2019. sam organizovala prvu konferenciju pod imenom "Moj naslednik" sa željom da spojimo vlasnike i naslednike, da krenemo u edukaciju tog tipa. Danas se negde prirodno Biznis forum pozicionirao kao regionalna platforma, jer su po preporuci naših klijenata ovde krenule da se pojavljuju firme iz Severne Makedonije, Bugarske čak i BiH - kazala je ona.

Konkretni poslovni razgovori Jedan od važnih segmenata ovogodišnjeg Biznis Foruma biće B2B povezivanje. - Vlasnici i predstavnici kompanija imaće mogućnost da predstave čime se bave, šta nude, šta traže, na koja tržišta žele da izađu i sa kim žele da razgovaraju. Za kompaniju iz Niša, Leskovca ili Vranja potencijalni partner može biti u Beogradu ili Novom Sadu, ali isto tako u Skoplju, Kumanovu ili Sofiji. Sa druge strane, kompanijama iz tih sredina jug i centralna Srbija mogu otvoriti nove kupce, dobavljače i mogućnosti za saradnju - rekla je Ivana i naglasila: - Od početka sam želela da Biznis Forum bude više od mesta na kojem ćemo saslušati dobre govornike. Važno mi je šta će se dogoditi posle Foruma. Da li je neko upoznao novog kupca, pronašao partnera ili dobavljača, otvorio razgovor o novom poslu ili dobio ideju koju će sutra primeniti u svojoj kompaniji. To je za mene pravi rezultat poslovnog događaja - istakla je Ivana Petković.

Prema rečima Petkovićeve iako joj cilj nije bio da se širi regionalno, sve se nekako dogodilo spontano. Geografska blizina daje kompanijama centralne i južne Srbije mogućnost da o susednim zemljama razmišljaju kao o tržištima koja su im neposredno dostupna, dok istovremeno Forum ostaje mesto susreta sa kompanijama iz svih delova Srbije.

- Svaki naš klijent iz regiona ima nekog svog kupca, pa su oni počeli da dolaze, a najveže interesovaje dolazi od privrednika iz Severne Makedonije. Sa ponosom ističem da je cela ova priča započela iz mog entuzijazma, i danas iza cele platforme stojim ja, moja deca i moje drugarice, nemamo zaposlene - dodala je naša sagovornica.

Pravi ljudi, prave prilike

Slogan ovogodišnje konferencije "Pravi ljudi. Prave prilike!" a suština je da na jednom mestu spoje potencijalne kupce i dobavljače iz celog regiona.

- Među ovogodišnjim govornicima biće direktori zaista velikih kompanija od banaka, Mercedesa do osiguravajućih kuća koji dolaze u Leskovac kako bismo napravili jednu fenomenalnu priču umrežavanja. Svako od naših gostiju može da sedne i porazgovara sa našim govornicima u sali za B2B sastanke. Imaćemo i poseban deo kao mali Ekspo sajam gde mali preduzetnici mogu da dođu i na štandovima predstave svoje biznise i to je naša podrška malim proizvođačima - rekla je naša sagovornica.

Svake godine, pa i ove, Petkovićeva na forumu targetira 12 tema za 12 meseci poslovanja jedne firme, sve ono što svaku kompaniju "žulja".

- Naši gosti i panelisti će govoriti o pitanjima sa kojima se vlasnici i menadžeri danas svakodnevno susreću. Kako razvijati kompaniju u uslovima brzih promena, gde investirati i kako čuvati vrednost kapitala, kako pronaći i zadržati kvalitetne ljude, kako upravljati rizicima, na koji način tehnologija menja poslovanje i kako pripremiti porodičnu kompaniju za narednu generaciju. Posebno važan deo jeste povezivanje ljudi koji se možda inače ne bi sreli - istakla je Ivana i dodala:

- Imamo 12 predavača koji pokrivaju po jednu temu važnu za poslovanje svake firme. Forum traje jedan dan zato što u Lekosvcu nemamo hotele koji bi mogli da prime toliko gostiju. Iskreno se nadam da ćemo početkom rada hotela Beograd već iduće godine biti dvodnevna ili trodnevna konferencija - iskrena je ona

Ivana je ranije radila u banci, a bogato iskustvo stečeno bankarstvu je iskoristila za Biznis forum.

- Dovesti govornike i paneliste u Leskovac nije bilo teško, ljudi su bili oduševljeni decentralizacijom ovakvih događaja. Što se tiče samih privrednika bilo je jako izazovno i zahtevno prvih nekoliko godina. Moja prednost je što sam 20 godina radila kao direktor banke, pa sam imala kontakte sa brojnim firmama i što je još važnije uspela da uverim lokalne privrednike koliko je Biznis forum važan za njih - zaključila je Ivana Petković.

Biznis Forum 2026. namenjen je vlasnicima kompanija i preduzetnicima, naslednicima porodičnih biznisa, direktorima, menadžment timovima, investitorima i drugim ljudima koji donose poslovne odluke. Centralna i južna Srbija imaju poslovnu snagu, a cilj konferencije je povezivanje sa ljudima i kompanijama iz cele Srbije i regiona sa kojima mogu nastati novi poslovi, partnerstva i dugoročne saradnje.