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Pas odavno nije samo kućni ljubimac, već skoro u svemu ravnopravan član porodice, pa tako se mnogi trude da svom psu obezbede pored svih osnovnih i moderne potrebe.

To su prepoznali i mladi Gornjomilanovčani Jana i Marko, koji su odlučili da ljubav prema psima podignu na viši nivo i spoje lepo i korisno.

Tako su postali prvi grumeri u malom gradu pod Rudnikom.

1/12 Vidi galeriju Jana i Marko, prvi grumeri u Gornjem Milanovcu Foto: RINA

- Meni je ideja pala na pamet kada sam i sama uzela svog prvog psa, pudlu, i shvatila kolika je potreba za grumerom i ozbiljnim salonom, pogotovo u našem gradu. Nekako smo hteli da napravimo mesto na koje bih ja želela da dovedem svog psa. Radimo šišanje, sređivanje i higijenu. Imamo i dnevno čuvanje pasa, koje se nalazi u sklopu našeg lokala, zajedno sa pet-šopom, kaže Jana za RINU.

Samo šišanje ljubimaca nije najteži deo posla, već predstavlja svojevrstan odmor za dušu. Najteži deo su vlasnici i njihovi često preterani zahtevi.

- Ovaj posao može da bude zaista jako kreativan i zahtevan. Nije baš onako kako se čini: male, slatke pufne i sad ćemo sve to lako da odradimo. Fizički je stvarno naporan, ali kreativnost može da se ispolji na mnogo različitih načina. Sada je u trendu bojenje pasa, pa planiramo da tu uslugu uskoro uvedemo u salon.

Nekom psu smeta sečenje noktiju, drugom fen, ali ovo dvoje mladih grumera trude se da iz svega izvuku maksimum, kako bi i pas i vlasnik bili srećni.

- Veoma sam zadovoljan ovim poslom jer je mnogo lakše raditi sa životinjama, generalno sa psima, nego sa ljudima. Dosta godina sam radio sa ljudima i ovo mi je pravi odmor i uživanje. Od makaza za šišanje dlake, pa do raznih češljeva i četki. Ovo je stvarno samo jedan mali deo opreme. Tu su i makaze za nokte, a to im nije baš omiljeno. Imamo fenove, mašinice, specijalizovane peškire i još mnogo toga, dodaje Marko.

Iako su relativno mladi u ovom poslu, za njihov rad čulo se i daleko izvan granica opštine Gornji Milanovac. U njihovom grumerski salon dolaze klijenti iz svih delova Srbije, ali i iz inostranstva.