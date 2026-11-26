Slušaj vest

Beograđanka Branka neprijatno se iznenadila kada je prilikom vraćanja haljine menadžer prodavnice najpre pomirisao garderobu, a tek onda odobrio povraćaj novca. Iako joj je ovaj postupak delovao neobično, trgovci širom sveta na različite načine pokušavaju da utvrde da li je odeća samo isprobana ili je već nošena.

- Haljinu koju sam nedavno kupila za jedan svečani događaj isprobala sam kod kuće, ali je utisak bio potpuno drugačiji nego u radnji. Boja mi uopšte nije stajala uz lice i odlučila sam da je vratim sutradan. Prodavačica nije imala ništa protiv, imala sam račun, ali je ipak pozvala menadžera. Iznenadila sam se kada je došao. Nije me ništa pitao, već je samo "omirisao“ haljinu. Valjda je utvrdio šta je želeo i odobrio devojci da mi vrati novac - ispričala je Beograđanka Branka portalum Kamatica.

Iza ovakvog postupka najverovatnije stoji pokušaj trgovca da proveri da li je garderoba korišćena. Kupovina odeće za jednu priliku, nakon koje se ona vraća u prodavnicu radi povraćaja novca, u svetu je poznata kao "wardrobing“.

Kakva su pravila u Srbiji?

Mnogi potrošači veruju da imaju pravo da u roku od 14 dana vrate kupljenu garderobu, ali to pravilo ne važi za svaku kupovinu. Ukoliko je proizvod kupljen u fizičkoj prodavnici i nema nedostatke, trgovac nije zakonski obavezan da ga primi nazad samo zato što se kupac predomislio. Mogućnost zamene ili povraćaja novca zavisi od poslovne politike trgovca.

Analiza Kamatice pokazuje da je drugačija situacija kod kupovine preko interneta, kada potrošač ima pravo da u roku od 14 dana od prijema robe odustane od kupovine bez navođenja razloga. Međutim, prema Zakonu o zaštiti potrošača, kupac je odgovoran za umanjenje vrednosti robe koje nastane korišćenjem proizvoda izvan onoga što je neophodno za proveru njegovih karakteristika.

Drugim rečima, isprobavanje haljine kod kuće nije isto što i njeno nošenje na svadbi ili proslavi. Modni lanci poput Zare i H&M-a u svojim pravilima povraćaja takođe zahtevaju da garderoba bude vraćena u odgovarajućem stanju.

Šta sve prodavci proveravaju?

Pored računa i originalnih etiketa, prodavci prilikom pregleda garderobe mogu da obrate pažnju na:

- Miris parfema, dezodoransa, znoja ili cigareta.

- Tragove pudera i druge šminke.

- Nabore i rastegnutost materijala.

- Fleke, dlake i druge nečistoće.

- Tragove pranja i oštećenja tkanine.

- Stanje originalnih etiketa.

Ipak, nijedan od ovih pokazatelja sam po sebi nije nužno dokaz da je kupac garderobu nosio izvan uobičajenog isprobavanja.

Amerikanci uveli posebne etikete na haljinama

Američki trgovinski lanac Bloomingdale’s još 2013. godine predstavio je posebne zaštitne etikete na svečanim haljinama kako bi sprečio zloupotrebe prilikom vraćanja garderobe. Reč je o velikim oznakama postavljenim na vidljivim mestima, koje omogućavaju isprobavanje odeće, ali otežavaju njeno nošenje na svečanim događajima.

U Americi postoje i specijalizovane kompanije koje trgovcima omogućavaju da analiziraju istoriju kupovine i vraćanja proizvoda. Jedna od njih je The Retail Equation, čiji softver procenjuje rizik od zloupotrebe na osnovu prethodnih transakcija.

Kupac može dobiti upozorenje, ali i biti odbijen prilikom pokušaja vraćanja robe, u skladu sa pravilima trgovca.

Kupcima čak gase naloge

Britanski onlajn modni trgovac ASOS određenim kategorijama kupaca naplaćuje povraćaj paketa, a zadržava i pravo da deaktivira naloge korisnika zbog zloupotrebe pravila o vraćanju robe. U borbu protiv prevara uključena je i veštačka inteligencija, koja trgovcima omogućava da prepoznaju sumnjive obrasce kupovine i povraćaja proizvoda.

Prema istraživanju američke Nacionalne federacije maloprodaje (NRF) i kompanije Happy Returns, procenjena vrednost vraćene robe u SAD tokom 2025. godine iznosila je gotovo 850 milijardi dolara, dok je oko devet odsto povraćaja ocenjeno kao prevarno.

Ovi podaci odnose se na celokupnu maloprodaju, a ne samo na garderobu.

Za Srbiju nema pouzdanih javno dostupnih podataka o tome koliko često kupci vraćaju garderobu nakon nošenja. Ipak, iskustvo naše sagovornice pokazuje da i domaći trgovci obraćaju pažnju na stanje odeće pre nego što odobre povraćaj novca. Pritom, važno je razlikovati zloupotrebu od legitimnog nezadovoljstva kupca. Pogrešna veličina, neodgovarajući kroj ili boja koja na dnevnom svetlu izgleda drugačije sasvim su uobičajeni razlozi zbog kojih potrošači žele da vrate garderobu.