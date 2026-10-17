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Popularnost kineske platforme za online kupovinu Temu u Srbiji ne jenjava, a svakodnevno na hiljade paketa stiže na adrese kupaca širom zemlje. Međutim, šta se dešava kada naručena odeća ne odgovara po veličini, artikal stigne oštećen ili jednostavno uživo ne izgleda onako kako ste zamišljali?

Iako mnogi kupci u Srbiji i dalje veruju da je povrat robe u Kinu nemoguća misija ili da iziskuje ogromne troškove poštarine, procedura je u praksi znatno jednostavnija. Temu je za korisnike u Srbiji obezbedio lokalizovan sistem povrata koji se u potpunosti odvija preko domaćih kurirskih službi.

Evo detaljnog vodiča korak po korak kako da vratite robu i dobijete svoj novac nazad.

Prvi povrat po porudžbini je potpuno besplatan

Glavna pogodnost za kupce jeste to što je prvi povrat artikala u okviru jedne porudžbine besplatan. Svu poštarinu pokriva sama platforma.

Ukoliko naknadno odlučite da iz iste porudžbine vratite još neki artikal posebnom pošiljkom, trošak poštarine za taj drugi povrat biće vam naplaćen odbijanjem fiksnog iznosa (obično oko 200–300 dinara) od ukupne sume za refundaciju.

Evo kako izgleda ceo proces:

1. Pokretanje zahteva kroz aplikaciju

Rok za pokretanje povrata je 90 dana od dana kupovine. Unutar aplikacije ili na zvaničnom sajtu, u sekciji "Vaše porudžbine" (Your Orders), potrebno je izabrati opciju "Povraćaj/Povraćaj novca" (Return/Refund). Odaberite artikle koje vraćate i označite razlog povrata (npr. pogrešna veličina, oštećenje ili odstupanje od opisa).

2. Izbor načina povraćaja novca

Sistem vam nudi dve opcije za isplatu:

Temu kredit (Temu Credit): Novac legne na vaš profil unutar aplikacije gotovo trenutno nakon obrade zahteva i možete ga iskoristiti za naredne kupovine.

Vraćanje na karticu: Novac se uplaćuje nazad na račun sa kog je izvršeno plaćanje. U zavisnosti od matične banke, ovaj proces obično traje između 3 i 15 radnih dana.

3. Preuzimanje adresnice (Return Label)

Nakon što potvrdite zahtev, aplikacija generiše besplatnu nalepnicu za povrat sa svim podacima primaoca i kodom pošiljke. Ovu nalepnicu je potrebno preuzeti i odštampati. Na njoj je naznačena i kurirska služba zadužena za preuzimanje u Srbiji - u većini slučajeva to je Pošta Srbije (Post Express).

4. Pakovanje i predaja u pošti

Artikle spakujte u originalno pakovanje (ukoliko ga imate) ili bilo koju drugu čvrstu ambalažu. Na spoljni deo paketa zalepite odštampanu adresnicu. Paket potom odnesite u najbližu poslovnicu pošte. Prilikom predaje ne plaćate ništa na šalteru, jer je poštarina unapred pokrivena generisanim kodom.

Šta ako nemate štampač ili vam je stigao oštećen artikal?

U situacijama kada kupac nema mogućnost da odštampa nalepnicu, radnici na šalteru pošte u većini slučajeva mogu skenirati bar-kod direktno sa ekrana vašeg mobilnog telefona i odštampati adresnicu na licu mesta.