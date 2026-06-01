Slušaj vest

Prema novim pravilima, koja će se od 1. jula 2026. godine primenjivati u svim državama članicama Evropske unije, uvodi se nova carinska taksa od tri evra za svaki proizvod u pošiljci kupljenoj putem interneta iz zemlje van EU.

Trenutno se na internet pošiljke koje ulaze u EU, a čija vrednost robe (bez troškova dostave i drugih naknada) ne prelazi 150 evra, ne plaća carina. To se od jula menja.

Po 3 evra po proizvodu

Na primer, ako paket iz Azije sadrži hemijsku olovku, svesku i privezak za ključeve, za svaki od ta tri proizvoda naplaćivaće se po tri evra carine. Ukupna carinska taksa iznosiće devet evra, uz PDV koji se takođe obračunava.

S druge strane, ako paket sadrži dve iste hemijske olovke, one se smatraju jednim proizvodom, pa se naplaćuje samo jedna carinska taksa od tri evra, uz PDV.

Nadležne institucije navode da je cilj ove promene obezbeđivanje ravnopravnijih uslova poslovanja za kompanije iz Evropske unije koje se takmiče sa internet trgovcima iz trećih zemalja.

Dva načina plaćanja tekse

Kupci će carinu od tri evra po proizvodu plaćati na jedan od dva načina, u zavisnosti od pravila internet prodavnice iz koje naručuju. Neke internet prodavnice obračunavaće carinsku taksu već prilikom kupovine. U tom slučaju kupac će jasno videti dodatni trošak pre završetka narudžbine, a iznos plaćen na kasi biće konačan.

Drugi trgovci neće naplaćivati carinu unapred. Tada će dostavna služba, pošta ili kurirska kompanija pre uručenja pošiljke od kupca tražiti da izmiri taksu. Zbog toga se potrošačima preporučuje da pre kupovine pažljivo prouče uslove poslovanja internet prodavnice kako bi znali da li će dodatne troškove platiti odmah ili tek prilikom dostave.

Taksa se ne vraća ako vratite proizvod

Nova pravila uticaće i na povraćaj proizvoda kupljenih van Evropske unije. Carinska taksa od tri evra neće biti vraćena kupcima koji odluče da vrate proizvod, osim u slučajevima kada je roba neispravna.

Povraćaj PDV-a zavisiće od pravila pojedinačne internet prodavnice. Neki trgovci vraćaće PDV nakon povraćaja robe, dok drugi to neće činiti. To zavisi od načina na koji pojedina kompanija obračunava svoje poreske obaveze, a kupcima to često nije jasno naznačeno.

Carinska taksa neće se naplaćivati ako se roba u trenutku poručivanja nalazi u Hrvatskoj ili nekoj drugoj državi članici Evropske unije. Ipak, stručnjaci upozoravaju da pojedini internet sajtovi mogu ostavljati utisak da posluju iz EU, na primer korišćenjem evropskog domena ili prikazivanjem cena u evrima, dok se roba zapravo šalje iz zemlje van Evropske unije.

Zbog toga se kupcima savetuje da provere odeljke "Uslovi poslovanja“ i "O nama“ kako bi utvrdili gde se nalazi sedište trgovca i iz koje države će roba biti poslata.