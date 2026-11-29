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Izbor tuš-ruže i jačina mlaza mogu značajno da utiču na potrošnju vode i energije. Razlika između običnog i tuša sa velikim protokom ne vidi se samo u jačini mlaza: što više vode prolazi kroz njega svakog minuta, više vode treba zagrejati, a kod bojlera se zaliha tople vode brže troši.

Model sa velikim protokom može za samo deset minuta da potroši čak 60 litara vode više od štedljivijeg, a tu razlika u troškovima tek počinje.

Nije problem samo u vodi koja odlazi u odvod. Kada se koristi električni bojler, potrebno je zagrejati i dodatnu količinu vode, što znači veću potrošnju struje. Kada se saberu voda, kanalizacija i energija za zagrevanje, razlika može da dostigne nekoliko stotina dinara mesečno, čak i ako se tuširate jednako dugo kao ranije.

Slično drugim ritualima opuštanja pre spavanja, tuširanje u mraku ima za cilj da pripremi telo i um za san Foto: Shutterstock

Nije važna samo dužina tuširanja

Tuš-ruže nemaju isti protok. Pojedini modeli troše oko devet litara vode u minutu, dok kod drugih protok može da dostigne 15, 20, pa i više litara. Pojedini tuševi mogu da troše i do 25 litara u minutu, dok efikasniji modeli koriste oko devet litara.

Ovo znači da osoba koja se tušira deset minuta uz protok od devet litara potroši 90 litara vode. Ako koristi tuš koji propušta 15 litara u minutu, za isto vreme potrošiće 150 litara. Razlika je 60 litara po tuširanju, odnosno 66 odsto više vode u odnosu na štedljiviji model.

Koliko to košta?

Prema cenovniku JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“, koji se primenjuje od 1. januara 2026. godine, domaćinstva plaćaju 95,52 dinara za kubni metar vode i 38,60 dinara za odvođenje otpadnih voda. Kada se saberu ove dve stavke, hiljadu litara košta 134,12 dinara.

Kada se ta cena primeni na naš primer, dodatnih 60 litara košta oko osam dinara. To možda ne deluje mnogo, ali ako se osoba tušira svakog dana, samo razlika u potrošnji vode i kanalizacije dostiže oko 241 dinar za mesec dana. Za četvoročlanu porodicu, uz iste navike svih članova, taj iznos može da bude oko 965 dinara mesečno.

Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Bojler troši više struje kada zagreva više vode

Dodatni trošak nastaje i zbog zagrevanja vode. Da bismo dobili predstavu o njemu, možemo uzeti primer u kojem voda iz vodovoda ima 15 stepeni, a voda za tuširanje 38 stepeni. Za zagrevanje dodatnih 60 litara na tu temperaturu potrebno je približno 1,6 kilovat-sati električne energije.

Prema cenovniku EPS-a, kilovat-sat u zelenoj zoni košta 9,6136 dinara u višoj, odnosno 2,4034 dinara u nižoj tarifi, pre akcize i PDV-a. Kada se dodaju porezi i odgovarajuće naknade, za računicu možemo uzeti približno 13,20 dinara po kilovat-satu tokom više tarife i 3,90 dinara tokom niže.

Razlika može da dostigne skoro 900 dinara

Ako se dodatnih 60 litara zagreva tokom više tarife, potrošenih 1,6 kilovat-sati košta približno 21 dinar. Kada se tome doda oko osam dinara za vodu i kanalizaciju, dolazimo do ukupno oko 29 dinara dodatnog troška za jedno desetominutno tuširanje. Ako se voda zagreva tokom niže tarife, trošak energije je manji, pa ukupna razlika iznosi oko 14 dinara.

Na mesečnom nivou, za osobu koja se tušira svakog dana po deset minuta, razlika može da bude oko 880 dinara ako se dodatna energija obračunava po višoj tarifi. Ako se zagrevanje odvija po nižoj tarifi, iznos je približno 430 dinara.

Foto: Shutterstock, Marina Lopičić

Veliki protok brže troši zalihu iz bojlera

Kod klasičnog bojlera sa rezervoarom veći protok znači da se zagrejana voda brže izvlači iz njega. Hladna voda istovremeno ulazi u rezervoar, pa se temperatura postepeno menja. Zato se može dogoditi da tople vode ponestane pre nego što se svi ukućani istuširaju, naročito ako koriste tuš jedan za drugim.

Ipak, nije svaki sistem isti. Kod protočnih grejača nema velike zalihe vode u rezervoaru, ali veći protok i dalje znači da uređaj mora da zagreje više vode u istom vremenu. Ako uređaj nema dovoljnu snagu, temperatura vode može da bude niža nego što korisnik očekuje.

Kako da proverite koliko vaš tuš troši?

Za proveru nije potreban vodoinstalater niti poseban uređaj. Dovoljni su kanta ili posuda poznate zapremine i štoperica. Pustite vodu u posudu deset sekundi, izmerite koliko ste litara prikupili i rezultat pomnožite sa šest. Ako ste za deset sekundi prikupili 1,5 litara, protok je devet litara u minutu. Ako ste prikupili 2,5 litra, protok je 15 litara u minutu.

Na taj način možete da utvrdite da li vaš tuš troši više nego što je potrebno. Ako je protok veliki, jedno od rešenja je tuš-ruža sa ograničivačem protoka ili model koji meša vodu sa vazduhom.Takvi uređaji mogu da smanje količinu vode, a da pritom zadrže osećaj prijatnog mlaza.

Da li treba isključiti bojler pre tuširanja Foto: Shutterstock

Male promene mogu da smanje račun

Ušteda ne mora da znači da ćete se tuširati hladnom vodom ili odustati od udobnosti. Dovoljno je da skratite tuširanje za nekoliko minuta, zatvorite vodu dok se sapunjate i proverite da li tuš-ruža ima nepotrebno veliki protok. Svaki minut manje znači manje potrošene vode, ali i manje energije potrebne da se ona zagreje.

Najvažnije je da se ne posmatra samo račun za vodu. Kod domaćinstava koja koriste električni bojler, veliki protok utiče i na potrošnju struje, pa se pravi trošak vidi tek kada se saberu obe stavke. Zato tuš-ruža koja izgleda kao sitnica može da bude jedan od detalja u kupatilu koji utiču na kućni budžet.