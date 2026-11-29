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Maslinovo ulje, med, riba, voćni sokovi i mleko spadaju među namirnice koje su, prema podacima Evropske komisije, često predmet prevara. Proizvođači koji žele da ostvare veću zaradu neretko skuplje sastojke zamenjuju jeftinijim, a da o tome ne obaveste potrošače. Osim što kupci tako plaćaju više nego što proizvod zaista vredi, u pojedinim slučajevima mogu ozbiljno da ugroze i svoje zdravlje.

Koliko je unosan posao sa falsifikovanom hranom, pokazuje i velika međunarodna akcija Europola i Interpola, tokom koje su zaplenjeni proizvodi vredni 79 miliona evra. Uprkos strogim kontrolama, deo takvih proizvoda ipak dospeva na tržište, a potrošači često nemaju načina da utvrde da li su dobili ono što su platili.

O tome koji se mlečni proizvodi najčešće falsifikuju u Hrvatskoj i kako proizvođači na tome dodatno zarađuju govorio je Samir Kalit, rukovodilac Referentne laboratorije za mleko i mlečne proizvode Agronomskog fakulteta u Zagrebu.

Posebno su na udaru dve vrste sira

Među mlečnim proizvodima koji se u Hrvatskoj najčešće falsifikuju izdvajaju se sirevi od kozjeg i ovčjeg mleka. Koliko je takva praksa bila rasprostranjena, pokazalo je istraživanje sprovedeno još 2012. godine u saradnji sa Državnim inspektoratom.

- Imali smo jedan projekat 2012. godine u saradnji sa Državnim inspektoratom, tokom kojeg smo analizirali da li su takvi sirevi proizvedeni isključivo od ovčjeg ili kozjeg mleka. Treba napomenuti da postoje sirevi koji se prave od mešanog mleka i, ako su tako deklarisani, nema problema. Problem nastaje kada se to ne navede. Nakon našeg prvog istraživanja smanjio se broj falsifikovanih uzoraka, za razliku od početka, kada je taj broj iznosio 30 odsto - rekao je Kalit.

Istraživači su namirnice bogate proteinima ocenjivali ne samo prema nutritivnoj vrednosti već i prema ceni, dostupnosti i uticaju na životnu sredinu Foto: Shutterstock

Razlog zbog kojeg pojedini proizvođači pribegavaju takvim prevarama veoma je jednostavan. Kravlje mleko znatno je jeftinije od kozjeg i ovčjeg, pa njegovim dodavanjem mogu da smanje troškove proizvodnje, a sir i dalje prodaju po višoj ceni.

- Zarada je očigledna jer je kravlje mleko po ceni dvostruko jeftinije od kozjeg, a da ne govorim o ovčjem. Ako deo mleka zamenite kravljim, dobićete proizvod koji je jeftiniji za proizvodnju, a na tržištu se prodaje po višoj ceni - objasnio je Kalit.

Dodatno zarađuju i na mlečnoj masti

U laboratoriji u Zagrebu redovno proveravaju i da li stvarni udeo mlečne masti odgovara onome što je navedeno na ambalaži. Kada je reč o svežem i trajnom mleku, rezultati su, prema Kalitovim rečima, ohrabrujući.

- Možemo da budemo sigurni. Te analize radimo veoma redovno. Kada se na pakovanju trajnog ili svežeg mleka navede da ono sadrži, na primer, 3,2 odsto mlečne masti, u 99 odsto slučajeva to zaista i jeste tako - kazao je on.

Ipak, povremeno se utvrdi da mleko sadrži manje masti nego što je navedeno na deklaraciji. Iza takve prakse takođe može da stoji želja za dodatnom zaradom, jer proizvođači izdvojenu mlečnu mast mogu da iskoriste za proizvodnju drugih proizvoda, poput maslaca.

Problem je u tome što prosečan kupac veoma teško može sam da utvrdi da li je mlečni proizvod koji je kupio zaista onakav kakvim ga proizvođač predstavlja. Čak ni pažljivo čitanje deklaracije nije dovoljno ako su na njoj navedeni netačni podaci.

Kupci teško mogu da otkriju prevaru

- Nažalost, potrošač veoma teško može sam da prepozna prevaru. Morao bi da bude veoma dobar poznavalac proizvoda da bi to uočio. U principu, kažem da potrošač to ne može da prepozna, osim u pojedinim slučajevima. Prevara se dokazuje akreditovanim metodama, pomoću kojih u našoj laboratoriji veoma precizno možemo da utvrdimo da li je neki proizvod falsifikovan i na koji način - istakao je Kalit.

Iako kupci zbog falsifikovanih proizvoda trpe finansijsku štetu, mnogo ozbiljnije posledice mogu da osete osobe koje iz zdravstvenih razloga moraju da izbegavaju određene namirnice.