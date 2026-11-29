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Turističke agencije u Srbiji počele su prodaju letnjih aranžmana za sledeću godinu, po cenama koje su u proseku više između pet i 10 odsto.

Turisti tradicionalno na početku sezone rezervacija za sledeće letovanje imaju popuste za rane uplate, dok se dodatne povoljnosti mogu ostvariti ovih dana povodom održavanja Sajma turizma u Novom Sadu i akcija povodom Crnog petka, kaže za Biznis.rs vlasnik i direktor turističke agencije Belvi Travel Milan Lainović.

- Prodaja aranžmana je kod nas počela 25. oktobra i za ovih mesec dana informacije su da je to na nivou prošle godine, a start je 2025. godine bio odličan. Očekujemo da preciznije informacije imamo narednih nedelja kada se završi Sajam turizma u Novom Sadu i popusti i promocije povodom Crnog petka - ocenio je Lainović.

Ono što je sada već evidentno je da se sličan obrazac potražnje prisutan prethodnih godina ponavlja i na početku ove, jer ubedljivo najtraženija destinacija ostaje Grčka, a slede je Turska i sve više Italija, kaže sagovornik.

On navodi da se “first minute” popusti kreću od 10, pa i do 30 odsto u zavisnosti od destinacije, dodajući da su cene letnjih aranžmana za sezonu 2027. povećane u proseku između pet i 10 procenata.

- Nisu sve destinacije poskupele. Recimo Kušadasi u Turskoj, Rimini u Italiji, Majorka i Benidorm u Španiji su ostali sa istim cenama kao prošle godine. Sa druge strane, aranžmani u Grčkoj su poskupeli do 10 odsto - nabraja Lainović.

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Kao i svake godine, ponuda je obogaćena novim destinacijama, pa tako turisti ove godine mogu da izaberu letovanja u poznatim španskim letovalištima Benidorm i Alikante, a u pripremi su i dodatna odredišta u Italiji, koja će se tek pojaviti u prodaji.

Lainović kaže da njegova turisitčka agencija svake godine ostvaruje rast u obimu koji se kreće između pet i sedam odsto, ali da to ne znači da profit raste u istom iznosu jer se troškovi stalno povećavaju, a produktivnost pada pa je pritisak na dobit konstantna.

Rane uplate uz popust do kraja januara

Anketni pregled kroz ponude pokazuje da se popusti za rane uplate kod agencije Hedonic travel uglavnom odnose na apartmanski smeštaj u Grčkoj, gde cena može da se umanji između 10 i 20 odsto za aranžmane uplaćene do kraja godine.

Slične popuste obezbeđuje i agencija Oktopod, poznata po širokoj ponudi za Grčku, s tim što se umanjenja cena kod njih računaju za uplate do kraja januara sledeće godine.

Najpovoljniji smeštaj sa prevozom u agenciji Argus Tours, recimo, odnosi se na ponudu za kraj maja u nekom od letovališta Olimpske regije po ceni od 105 evra po osobi.

Potrošnja na letovanje sve veća

Da građani Srbije ne žale novca za letovanja u inostranstvu, pokazuju podaci o tome da je potrošnja iz godine u godinu sve veća.

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Ako se pogleda proširena potrošnja obuhvatom juna i septembra, dolazi se do cifre veće od 2,3 milijarde evra, što je za skoro 400 miliona evra više nego u istom periodu prošle godine.

Zahvaljujući ekspanziji letovanja van zemlje, Srbija je u prvih devet meseci ove godine zabeležila deficit u turističkim uslugama od skoro 1,9 milijardi evra, odnosno za toliko su turisti iz Srbije više potrošili na putovanja u inostranstvo nego što je domaći turizam uspeo da zaradi od svoje ponude.

U istom periodu prošle godine, manjak je iznosio 1,44 milijarde evra, što znači da je deficit proširen za dodatnih skoro pola milijarde evra u periodu od januara do septembra 2026. godine.