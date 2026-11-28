Kofer može da izgleda malo, a da vam napravi problem na aerodromu: Saveti za kupovinu s kojima nema greške
- Kofer može biti mali, a ipak prevelik za kabinu, jer su merodavna pravila avio-kompanije, uključujući dimenzije, težinu i moguće provere na kapiji
- Za kabinski prtljag preporučuju se lagani modeli bez suvišnih dodataka, uz pažnju na točkiće, ručku, otpornost i izbor tvrdog ili mekog kofera
- Pakovanje treba planirati unapred: odeću rolovati, teže stvari staviti pri dnu, a dokumenta, lekove i dragocenosti držati uz sebe
Sve više putnika za vikend u Beču, službeni put u Frankfurt ili gradsku turu po Evropi spakuje samo ono što ulazi u kabinu. Razlozi su praktični. Bez čekiranja nema reda na šalteru ni čekanja pored trake sa prtljagom, a nema ni rizika da kofer ode na pogrešnu destinaciju.
Posle sletanja se izlazi iz aerodroma za nekoliko minuta. Manji prtljag znači i manje stresa, ali samo ako je dobro odabran i pametno spakovan.
Kabinski kofer i pravila letenja
Između „malog kofera“ i „kabinskog prtljaga“ nema uvek znaka jednakosti. Kofer može biti kompaktan, a opet prevelik za kabinu nekih avio-kompanija. Merodavna su isključivo pravila prevoznika, a ona se razlikuju. Tradicionalne kompanije obično dozvoljavaju ručni prtljag oko 55 x 40 x 20 cm i težine do 8 ili 10 kg. Niskotarifni prevoznici često besplatno prihvataju samo manju torbu koja staje ispod sedišta, dok veći kabinski kofer naplaćuju ili zahtevaju posebnu kartu.
Pre kupovine, a i pre svakog leta, vredi proveriti sledeće:
- Dimenzije se računaju sa svim izdancima - točkići, ručka i bočni džepovi ulaze u meru, kofer koji na papiru ima 55 cm može u stvarnosti imati 60
- Težina važi i za praznu i za punu torbu - što je kofer lakši, više ostaje za garderobu
- Pravila se menjaju - aktuelna ograničenja uvek treba čitati na sajtu kompanije, ne iz iskustva sa prošlog leta
- Kontrola na kapiji je moguća - kofer na granici dozvoljene veličine može biti poslat u prtljažnik, pa je bolje da ima malo rezerve
Kada se sve ovo ima u vidu, mali kabinski koferi za putovanje avionom obično se biraju upravo po meri najstrožih pravila: kompaktni, lagani i sa što manje dodataka koji povećavaju spoljne dimenzije. Tako jedan prtljag prolazi bez problema kod više prevoznika.
Tvrdi ili meki kofer?
- Tvrdi (polikarbonat, ABS) bolje štiti lomljive stvari, otporan je na kišu i lako se briše. Ne može da se „ugura“ u uzan prostor, a ogrebotine su na njemu vidljive.
- Meki (najlon, poliester) blago popušta, pa se lakše uklapa u mere pri kontroli. Spoljašnji džepovi su praktični za dokumenta. Zaštita elektronike i krhkih predmeta je slabija.
Točkići: Četiri okretna točkića (spinner) omogućavaju da se kofer vozi pored tela i lako skreće, što prija na glatkim aerodromskim podovima. Dva fiksna točkića lakše podnose kaldrmu i stepenište, što je važno za šetnju starim gradskim jezgrima. Za gradske vikende često se bira ono što bolje odgovara terenu na kom će se putovati. Bitni su i kvalitet ležaja i mogućnost zamene točkića, jer se tu kofer najčešće kvari.
Teleskopska ručka: Treba da bude stabilna, bez ljuljanja, i dovoljno visoka da se kofer vuče bez povijanja. Provera je jednostavna: izvuče se do kraja i lagano protrese. Ako se klati u prodavnici, klatiće se i na putu.
Otpornost na udarce: Pojačani uglovi, kvalitetni rajsferšlusi i čvrsta ručka za podizanje sa strane imaju veću ulogu nego dizajn. Ako kofer ima TSA bravu, dodatna je prednost pri putovanju u zemlje u kojima se prtljag često otvara na kontroli.
Praktični saveti za pakovanje
Mali prostor traži plan. Nekoliko provereno korisnih navika:
- Plan garderobe unapred - tri gornja dela i dva donja koji se međusobno kombinuju daju više outfita nego deset nasumično odabranih komada. Dominantne treba da budu dve do tri boje
- Rolovanje umesto slaganja - majice, donji veš i tanje pantalone u rolni zauzimaju manje mesta i manje se gužvaju. Sakoi i košulje bolje stoje složeni na vrhu
- Kompresione torbe i organajzeri - vakuumske i kompresione vrećice smanjuju volumen jakni i džempera. Kocke za pakovanje drže red, pa ništa ne mora da se „kopa“ na kontroli
- Težak teret blizu točkića - cipele i neseser idu na dno, uz stranu sa točkićima. Tako je težište nisko i kofer se ne prevrće dok se vuče
- Zaštita lomljivih stvari - tečnosti u dobro zatvorenim bočicama (do 100 ml za kabinu, u providnoj kesi), a krhke predmete treba umotati u mekanu odeću i smestiti u središte kofera, daleko od ivice
- Cipele u zasebne kese - pored higijene, tako se sprečava prljanje odeće
Šta uvek mora biti pri ruci, izvan kofera, u maloj torbi ili džepu jakne:
- pasoš ili lična karta i karta za let
- telefon i punjač
- novčanik i kartice
- lekovi koje redovno uzimate
- džemper ili tanak šal, jer su kabine često hladne
Dragocenosti, lekovi i dokumenta nikada ne treba stavljati u prtljag koji može da bude poslat u prtljažnik.
Dobar mali kofer ne menja samo količinu stvari koje se nose. Menja i ritam putovanja. Manje čekanja, manje brige i više vremena za ono zbog čega se putuje. Kada su mere usaglašene sa pravilima prevoznika, kofer lagan, a pakovanje promišljeno, ostaje taman onoliko prtljaga koliko je potrebno.
Biznis Kurir/Nova.rs