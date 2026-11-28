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Sve više putnika za vikend u Beču, službeni put u Frankfurt ili gradsku turu po Evropi spakuje samo ono što ulazi u kabinu. Razlozi su praktični. Bez čekiranja nema reda na šalteru ni čekanja pored trake sa prtljagom, a nema ni rizika da kofer ode na pogrešnu destinaciju.

Posle sletanja se izlazi iz aerodroma za nekoliko minuta. Manji prtljag znači i manje stresa, ali samo ako je dobro odabran i pametno spakovan.

Kabinski kofer i pravila letenja

Između „malog kofera“ i „kabinskog prtljaga“ nema uvek znaka jednakosti. Kofer može biti kompaktan, a opet prevelik za kabinu nekih avio-kompanija. Merodavna su isključivo pravila prevoznika, a ona se razlikuju. Tradicionalne kompanije obično dozvoljavaju ručni prtljag oko 55 x 40 x 20 cm i težine do 8 ili 10 kg. Niskotarifni prevoznici često besplatno prihvataju samo manju torbu koja staje ispod sedišta, dok veći kabinski kofer naplaćuju ili zahtevaju posebnu kartu.

Pre kupovine, a i pre svakog leta, vredi proveriti sledeće:

Dimenzije se računaju sa svim izdancima - točkići, ručka i bočni džepovi ulaze u meru, kofer koji na papiru ima 55 cm može u stvarnosti imati 60

- točkići, ručka i bočni džepovi ulaze u meru, kofer koji na papiru ima 55 cm može u stvarnosti imati 60 Težina važi i za praznu i za punu torbu - što je kofer lakši, više ostaje za garderobu

što je kofer lakši, više ostaje za garderobu Pravila se menjaju - aktuelna ograničenja uvek treba čitati na sajtu kompanije, ne iz iskustva sa prošlog leta

- aktuelna ograničenja uvek treba čitati na sajtu kompanije, ne iz iskustva sa prošlog leta Kontrola na kapiji je moguća - kofer na granici dozvoljene veličine može biti poslat u prtljažnik, pa je bolje da ima malo rezerve

Kada se sve ovo ima u vidu, mali kabinski koferi za putovanje avionom obično se biraju upravo po meri najstrožih pravila: kompaktni, lagani i sa što manje dodataka koji povećavaju spoljne dimenzije. Tako jedan prtljag prolazi bez problema kod više prevoznika.

Tvrdi ili meki kofer? Tvrdi (polikarbonat, ABS) bolje štiti lomljive stvari, otporan je na kišu i lako se briše. Ne može da se „ugura“ u uzan prostor, a ogrebotine su na njemu vidljive.

bolje štiti lomljive stvari, otporan je na kišu i lako se briše. Ne može da se „ugura“ u uzan prostor, a ogrebotine su na njemu vidljive. Meki (najlon, poliester) blago popušta, pa se lakše uklapa u mere pri kontroli. Spoljašnji džepovi su praktični za dokumenta. Zaštita elektronike i krhkih predmeta je slabija.

Točkići: Četiri okretna točkića (spinner) omogućavaju da se kofer vozi pored tela i lako skreće, što prija na glatkim aerodromskim podovima. Dva fiksna točkića lakše podnose kaldrmu i stepenište, što je važno za šetnju starim gradskim jezgrima. Za gradske vikende često se bira ono što bolje odgovara terenu na kom će se putovati. Bitni su i kvalitet ležaja i mogućnost zamene točkića, jer se tu kofer najčešće kvari.

Foto: wichayada suwanachun / Alamy / Profimedia

Teleskopska ručka: Treba da bude stabilna, bez ljuljanja, i dovoljno visoka da se kofer vuče bez povijanja. Provera je jednostavna: izvuče se do kraja i lagano protrese. Ako se klati u prodavnici, klatiće se i na putu.

Otpornost na udarce: Pojačani uglovi, kvalitetni rajsferšlusi i čvrsta ručka za podizanje sa strane imaju veću ulogu nego dizajn. Ako kofer ima TSA bravu, dodatna je prednost pri putovanju u zemlje u kojima se prtljag često otvara na kontroli.

Praktični saveti za pakovanje

Mali prostor traži plan. Nekoliko provereno korisnih navika:

Plan garderobe unapred - tri gornja dela i dva donja koji se međusobno kombinuju daju više outfita nego deset nasumično odabranih komada. Dominantne treba da budu dve do tri boje

- tri gornja dela i dva donja koji se međusobno kombinuju daju više outfita nego deset nasumično odabranih komada. Dominantne treba da budu dve do tri boje Rolovanje umesto slaganja - majice, donji veš i tanje pantalone u rolni zauzimaju manje mesta i manje se gužvaju. Sakoi i košulje bolje stoje složeni na vrhu

- majice, donji veš i tanje pantalone u rolni zauzimaju manje mesta i manje se gužvaju. Sakoi i košulje bolje stoje složeni na vrhu Kompresione torbe i organajzeri - vakuumske i kompresione vrećice smanjuju volumen jakni i džempera. Kocke za pakovanje drže red, pa ništa ne mora da se „kopa“ na kontroli

- vakuumske i kompresione vrećice smanjuju volumen jakni i džempera. Kocke za pakovanje drže red, pa ništa ne mora da se „kopa“ na kontroli Težak teret blizu točkića - c ipele i neseser idu na dno, uz stranu sa točkićima. Tako je težište nisko i kofer se ne prevrće dok se vuče

ipele i neseser idu na dno, uz stranu sa točkićima. Tako je težište nisko i kofer se ne prevrće dok se vuče Zaštita lomljivih stvari - tečnosti u dobro zatvorenim bočicama (do 100 ml za kabinu, u providnoj kesi), a krhke predmete treba umotati u mekanu odeću i smestiti u središte kofera, daleko od ivice

- tečnosti u dobro zatvorenim bočicama (do 100 ml za kabinu, u providnoj kesi), a krhke predmete treba umotati u mekanu odeću i smestiti u središte kofera, daleko od ivice Cipele u zasebne kese - pored higijene, tako se sprečava prljanje odeće

Šta uvek mora biti pri ruci, izvan kofera, u maloj torbi ili džepu jakne:

pasoš ili lična karta i karta za let

telefon i punjač

novčanik i kartice

lekovi koje redovno uzimate

džemper ili tanak šal, jer su kabine često hladne

Dragocenosti, lekovi i dokumenta nikada ne treba stavljati u prtljag koji može da bude poslat u prtljažnik.