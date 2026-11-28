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Novi talas poskupljenja obuhvata period od decembra do februara, ali i proleće 2027. godine, kada ističu brojni ugovori sa garantovanim fiksnim cenama.

Negde i dvostruko veće cene

Prema obaveštenju jednog snabdevača, koje je korisnik objavio na društvenoj mreži Iks, cena kilovat-sata električne energije od 21. aprila 2027. godine biće povećana sa dosadašnjih 31,19 na 57,70 evrocenti, što predstavlja poskupljenje od 85 odsto.

Za tog kupca to znači dodatni godišnji trošak od čak 299,30 evra, dok će domaćinstva sa većom potrošnjom morati da izdvoje znatno više novca.

Potrošački portal Finanztip navodi i još drastičnije primere kod snabdevača PlusStrom, gde će se pojedinim korisnicima cena kilovat-sata više nego udvostručiti nakon isteka perioda tokom kojeg je bila garantovana fiksna cena.

Veliki snabdevači podižu cene u proseku za osam odsto

U okviru osnovnog snabdevanja električnom energijom, veliki nemački snabdevači, među kojima su EnBW, EWE, RheinEnergie i Mainova, već su najavili ukupno 329 poskupljenja u periodu od decembra do februara.

Prosečno povećanje cena: Struja u okviru osnovnog snabdevanja poskupeće u proseku osam odsto.

Veći godišnji računi: Za tročlano domaćinstvo koje godišnje troši 4.000 kilovat-sati to znači oko 128 evra dodatnih troškova godišnje.

Razlozi poskupljenja i moguće ublažavanje: Glavni uzroci rasta cena su veći troškovi nabavke električne energije i više naknade za korišćenje električne mreže. Najavljeno smanjenje poreza na struju moglo bi samo delimično da ublaži poskupljenje. Prema proračunu portala Verivox, domaćinstvo koje godišnje troši 4.000 kilovat-sati na taj način bi uštedelo oko 93 evra.

Šta potrošači mogu da preduzmu?

Pravo na raskid ugovora: Najavljeno poskupljenje po pravilu daje kupcu pravo da vanredno raskine ugovor i pređe kod drugog, povoljnijeg snabdevača.

Oprez sa ugovorima sa garantovanom cenom: Kupci koji trenutno imaju ugovor sa povoljnom, fiksnom cenom ne bi trebalo da ga raskidaju pre vremena, već da sačekaju da istekne period garantovane cene.