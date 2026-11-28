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Nešto više od 7,8 miliona računa u ukupnom iznosu od 192,4 miliona evra evidentirano je ove godine na Crni petak u Hrvatskoj. To je nešto manje računa nego 2025. godine, kada ih je evidentirano 7,9 miliona, ali je ukupna potrošnja bila znatno manja i iznosila je 165,2 miliona evra.

U saopštenju objavljenom na internet stranici Poreske uprave Ministarstva finansija navodi se da je u svim delatnostima ukupno evidentirano 7.805.828 računa, u vrednosti od 192.393.654,97 evra.

Prošle godine je na Crni petak evidentirano 7.909.524 računa, u ukupnom iznosu od 165.284.510,96 evra, što je za 27,1 milion evra manje nego ove godine.

Poreska uprava saopštila je i da je u trgovini na malo na Crni petak evidentirano 4,99 miliona računa, dok ih je prošle godine bilo nešto više od pet miliona.

Uprkos manjem broju računa u maloprodaji ove godine, ukupna potrošnja bila je nešto veća i iznosila je 107,8 miliona evra, što je oko milion evra više nego 2025. godine, kada je dostigla 106,8 miliona evra.

Poreska uprava istakla je da se od 1. januara 2026. godine postupak fiskalizacije primenjuje na sve obveznike fiskalizacije u krajnjoj potrošnji, bez obzira na način plaćanja.

Prethodnih godina fiskalizacija nije bila obavezna za bezgotovinska plaćanja direktnom uplatom na račun. Zbog toga računi za prodaju stanova, automobila, iznajmljivanje prostora i slične transakcije plaćene na ovaj način nisu bili evidentirani u sistemu fiskalizacije.