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Gradski menadžer Beograda Miroslav Čučković izjavio je danas da su radovi na izgradnji paviljona u kojima će biti izložbeni prostori za države učesnice specijalizovane izložbe Ekspo 2027 u završnoj fazi, kao i da su pojedine države već angažovale srpske firme za uređenje delova enterijera.

- Trenutno tamo na gradilištu, ja sam bio protekle nedelje nekoliko puta, u završnoj fazi su izgradnje tih hala koje su praktično izložbeni prostori za države. To je građevinski bilo predviđeno da se u takvom nivou izgrađenosti preda određenim državama, i onda će svaka država svoj prostor koji je dobila ugovorom koji je potpisala sa našom državom urediti onako kako oni žele. Znam da su neke od država, na primer Nemačka, angažovale naše privatne firme da im urade neku vrstu enterijera koji će biti njihov prostor - rekao je Čučković.

Govoreći o predaji ključeva zemljama učesnicima, on je rekao da je i pre izbora planirano da izlagači dobijaju ključeve sukcesivno do kraja godine.

- I pre izbora je neka ideja bila da najspremniji izlagači preuzmu već ključeve i da počinju da uređuju svoj prostor i nije to baš bilo da sad svi stanu u red, 140 zemalja, i dobiju ključ u ruke i krenu, nego je to trebalo da bude u tom periodu sukcesivno do same Nove godine - objasnio je gradski menadžer.

Foto: Petar Aleksić

Istakao je da je Ekspo 2027 državni projekat, ali da je Grad Beograd imao određene infrastrukturne obaveze, koje su u najvećoj meri završene.

- Mi smo kao Grad u infrastrukturi imali obaveze određene i mi smo u najvećoj meri te obaveze završili, pre svega izgradnja elektrane, povezivanje na kanalizaciju, vodu itd. Trafostanice su radile republičke institucije, povezivanje na gas takođe republičke institucije, ali sve je to bio nivo infrastrukture. Što se tiče same organizacije događaja, tu učestvuju gradski muzeji, gradska pozorišta, učestvuje parking servis, učestvuje GSP posle za prevoz ljudi itd - rekao je Čučković.

Dodao je da Grad Beograd nema kontakte sa predstavnicima Biroa za izložbe u Parizu, već da to rade predstavnici Vlade Srbije i preduzeća "Ekspo 2027".

- Turistička organizacija Beograda je izašla sa nekim konzervativnim procenama da ko god dođe u Beograd nekih 300 evra ostavi kao turista, što u hotelu, što u restoranu, kupi nešto itd. Sada ti iznosi idu i na preko 500 evra po osobi, što znači da mi imamo nekih potencijalnih dve milijarde evra za tih četiri miliona posetilaca - poručio je Čučković.

1/6 Vidi galeriju Radovi na EXPO gradilištu Foto: Marko Karović

Podsetio je da će nakon završetka izložbe Ekspo 2027 na tom prostoru započeti rad Beogradski sajam, što će, kako je rekao, omogućiti unapređenje usluga u budućnosti.

- To je budući Beogradski sajam, jer naš najveći cilj jeste da ceo taj prostor bude upotrebljen maksimalno i nakon septembra 2027. i da tu bude, kao u velikim evropskim gradovima, uz centralni auto-put, uz aerodrom, sa železnicom koja dolazi direktno od te tačke, prostor gde ćemo imati buduće sajmove automobila, energetike, knjiga. Važno je istaći da će tu moći i najveći eksponati da stanu kada bude bio sajam u budućnosti - rekao je gradski menadžer Beograda.

Čučković je rekao da je izgradnja pruge stigla do centra Surčina, kao i da vozovi već pristižu u Srbiju.

- Pruga je trenutno stigla do Surčina, prošla aerodrom i došla je do centra Surčina. Vozovi pristižu polako, treba da se istestiraju. To je ovih devet kompozicija, potpuno novih, koje će ići od Prokopa do aerodroma i od aerodroma do stadiona i Ekspa, a dalje ka Obrenovcu kao vid gradske železnice - naveo je.

Specijalizovana izložba Ekspo 2027 biće održana u Beogradu od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine pod temom "Igra(j) za čovečanstvo: sport i muzika za sve".