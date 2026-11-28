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Pomoćnik direktora Sektora za strateške analize u Privrednoj komori Srbije Bojan Stanić izjavio je da bi eventulano otkazivanje izložbe Ekspo 2027 nanelo ozbiljnu ekonomsku i političku štetu i poljulalo ugled naše zemlje u svetu.

- Srbija takvu odluku nije donela, ali ukoliko bi se opredelila za takav korak, morala bi da nadoknadi štetu državama učesnicama i to opravdane troškove koji su direktno proistekli iz njihovog učešća. Da bi izložba bila otkazana, nije dovoljno da domaćin odluči da se povuče iz njene organizacije, već je potrebno da ovu odluku potvrdi dvotrećinskom većinom glasova skupština Međunarodnog biroa za izložbe u Parizu. Srbija ni pod kakvim uslovima ne sme da odustane od organizacije manifestacije Ekspo -rekao je Stanić za dnevni list Politika.

Bojan Stanić - PKS Foto: Kurir Televizija

Poručio je da bi nastavak realizacije ovog projekta morao da bude prioritet. Kako kaže, postoji više razloga zbog kojih bi projekat trebalo realizovati do kraja, a jedan od glavnih tiče se reputacije Srbije kao pouzdanog i odgovornog organizatora.

- Ako bismo odlučili da nekom drugom predamo organizaciju, to bi bio skandal. Morali bismo da obavestimo 140 predstavnika iz isto toliko država da smo se mi preračunali i da mi to sada otkazujemo. To je prva stvar. Drugo, ne manje bitno, u ovaj projekat su uložena velika sredstva i ne bi bilo smisla da sada od toga dignemo ruke, a ko hoće neka utvrđuje da li su bila korišćena nenamenska sredstva. S treće strane, ova manifestacija je velika prilika da Srbija pokaže svetu da može da organizuje takav događaj koji je megaprojekat za zapadni Balkan i to je prilika da se naša zemlja pozicionira na mapi investitora - naveo je Stanić.

Ekspo balon Foto: Tanjug/Rade Prelić

Dodaje da određena kašnjenja u realizaciji ovog projekta već postoje, ali da to ne ugrožava samu izložbu.

- Moguće je da će na tom obimnom prostoru gde je prvobitno bilo planirano da se održi Ekspo 2027 biti smanjen i očekujem da kada se formira nova vlada da se uspostavi dinamika za završetak preostalih radova i mislim da je vreme koje je preostalo sasvim dovoljno da spremni dočekamo početak Ekspa - zaključio je Stanić.

U pripremi je sveobuhvatan izveštaj o dosadašnjem toku realizacije projekta Ekspo 2027, koji će pružiti uvid u aktuelno stanje građevinskih radova, kao i u aktivnosti preduzete u okviru priprema za održavanje izložbe i nakon razmatranja u vladi biće prosleđen skupštinskoj većini, kako bi se izjasnila o sudbini Ekspa, rečeno je u petak Tanjugu u Ministarstvu finansija.